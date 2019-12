¡Hasta siempre capitán! Abraham Riestra se despide de los Toros

Celaya.- El puesto de capitán quedó vacante en el Celaya. Abraham Riestra ya no jugará en los Toros para el Clausura 2020.

Al zaguero por izquierda le salió una mejor oferta en el Ascenso MX. Su destino será defender la playera del Correcaminos, equipo que cerró el Apertura 2019 como el peor equipo de la tabla general.

Pensé que esto no sucedería, pero es momento de despedirme del Celaya FC y de su ciudad en la que he vivido poco más de 9 años. (Es) un cambio que me emociona y me motiva porque representa un nuevo reto, pero también me saca lágrimas porque dejo un club que me hizo sentir muy especial”