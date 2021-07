Irapuato.- Los jugadores del equipo Irapuato fueron recibidos en tierras freseras por aficionados tras regresar de Huixquilucan en donde estaban haciendo pretemporada para su incursión en la Liga de Expansión.

A su llegada al hotel de concentración, los aficionados animaron y alentaron a los jugadores, quienes se mostraban tristes, desconcertados y cabizbajos, luego de que la Federación Mexicana de Futbol confirmó que no formarán parte de la Liga de Expansión.

A esto se le sumó que la directiva dio a conocer que no hay planes para seguir en la plaza de Irapuato.

No se va, no se va. Esta Trinca no se va” Entre porras, gritos y sonido de tambores, los jugadores fueron bajando del camión y recibieron abrazos y palabras de apoyo por parte de los aficionados.