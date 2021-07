Irapuato.- "A replantear nuestra vida" , fueron las palabras del arquero Héctor Lomelí de Anda luego de que el equipo Irapuato rompió filas, tras la decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de no aceptar a la Trinca en la Liga de Expansión.

A su regreso de la corta pretemporada que estaban realizando en Huixquilucan, en donde se preparaban para incursionar en la Liga de Plata luego de conseguir el campeonato de la Temporada 2020-2021 de la Liga Premier.

Ahí concentrados, el grupo de jugadores recibieron la noticia de la negativa de la FMF y con ello les arrebataron lo que con trabajo y sacrificio lograron en el terreno de juego.

El guardameta compartió que llegó a esta plaza con la ilusión de un aficionado más ver a su equipo campeón, logrando el objetivo en un año.

Lomelí fue uno de los jugadores fundamentales para que la Trinca ganara el título, por lo que varios equipos voltearon a verlo y le hicieron propuestas para la siguiente temporada, las cuales en su momento no aceptó por lealtad al equipo Irapuato.

Lomelí dijo que la afición irapuatense es incomparable.

Irapuato es un equipo, una ciudad que nunca voy a olvidar por lo que conseguí. Gracias a Dios al equipo que he ido me ha ido bien, me ha tocado conseguir grandes cosas y en la mayoría de los equipos me ha tocado salir campeón, pero en esta plaza es algo diferente viví algo que nunca había vivido, nos arroparon desde el principio y la final ya es historia".