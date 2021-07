Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez reprochó la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de dejar fuera al Club Deportivo Irapuato de la Liga de Expansión, esperando que no se trate de una vendetta, alguna situación empresarial o problemas personales de la Federación con la directiva del equipo actual.

La Federación como ente autónomo quita y pone reglas a placer, no quisiera yo pensar qué hay otras situaciones atrás (…) Estamos bajo el mandato de una Federación que controla el fútbol en este país y qué lamentablemente son más los integres es que prevalecen que la verdadera intención de promover el fútbol“, enfatizó.

Dijo que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tomó decisiones de escritorio que no solamente afectan al Club Deportivo Irapuato, sino a toda la sociedad irapuatense.

El alcalde enfatizó que tanto el Gobierno del Estado como el Municipio hicieron importantes inversiones para mejorar el estadio, alrededor de 90 millones de pesos, e incluso buscaron comunicación con la FMF, pero aun así no aprobaron su participación.

Aseguró que mantendrán la inversión con recurso público para mejorar el estadio, que sigue a cargo del gobierno municipal.

Destacó que Irapuato se ganó a ley su lugar en la Liga de Expansión y que el comunicado es confuso, además de reprochar que las autoridades de la Federación no hayan especificado los requisitos para participar en la liga.

Es algo que verdaderamente daña la confianza de los irapuatenses en la Federación, no es la primera vez que nos la aplican, estábamos tan contentos en estos días, sobre todo cuando ganó el equipo, la afición nuevamente se entusiasma, lo único que diremos es que vamos a seguir adelante “, enfatizó.

Ortiz Gutiérrez dijo reconocer el esfuerzo realizado por Javier San Román, quien consideró que le cumplió a la afición de la Trinca, pues logró que el equipo se coronara campeón.

Comentó que hasta el momento, desconocen si el equipo actual se quedará en Irapuato, y que de no ser así, están abiertos a escuchar nuevas propuestas deportivas.

El alcalde dijo que las porras que apoyan al equipo han mostrado “encabronamiento” por la situación, e indicó que es una sensación que también las autoridades comparten.

El Irapuato se ganó a ley subir a la liga de expansión, a mí me vale madre lo que traigan, que le vamos a hacer, hay que seguirle buscando hasta que no demos lo correcto, pero no dejaría de lado a los San Román que hicieron su chamba”, puntualizó.