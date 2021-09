Irapuato.- En menos de dos semanas, se definirá si Irapuato contará con un equipo de fútbol en la Liga Premier que iniciará temporada este mes, tras el interés mostrado por empresarios externos, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Indicó que desde que se suscitó la problemática de no ascenso del anterior equipo a cargo de la familia San Román, buscaron opciones de una franquicia que cumpla con lo solicitado por la Federación Mexicana de Futbol.

Hemos venido trabajando con la Federación y con la Liga Premier porque nosotros no quitamos el dedo del renglón, porque es nuestra obligación además de que tarde o temprano venga un equipo de Liga Premier en estos momentos a Irapuato, que cumpla con todos los requisitos de la Federación, para no volver a caer en una situación tan lamentable como lo que ya vimos”, dijo.

Ortiz Gutiérrez confirmó que han entrevistado a dos o tres grupos empresariales de fútbol que no son de Irapuato, aunque también han estado en pláticas con empresarios locales, para tener el respaldo.

No hay nada definido todavía, pero lo que sí estamos pensando, ojalá que no me equivoque, la liga inicia este mes, que Irapuato tenga equipo, hay muchas posibilidades, sin embargo no es una decisión solamente del Ayuntamiento”, refirió.