Irapuato.- Integrantes de la Barra ‘Locura 81’, estuvieron en el estadio Sergio León Chávez para apoyar a los ‘Hijos de la Mermelada’ y a toda la afición del Irapuato, con el exhorto a frenar los “atropellos” que comete la Federación Mexicana de Futbol contra los clubes mexicanos.

Los aficionados del Atlético Morelia, participaron en el video musical del grupo “Manita de Puerko” que está integrado por hinchas del equipo Irapuato, con el objetivo de mandar un mensaje de unidad entre aficiones que han sido golpeadas por decisiones de la FMF.

Hoy estamos aquí representando al Atlético Morelia apoyando a nuestros carnales de Irapuato para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, son una marranada; creo que la FMF debe tomar cartas en el asunto, ver que ya no es lo mismo vender una franquicia , que con esas acciones afectan a toda una afición”, señaló el integrante de la barra ‘Locura 81’.

Jonathan manifestó que fue una decepción que la FMF rechazó al equipo Irapuato como integrante de la Liga de Expansión MX, tras consagrarse campeones de la Liga Premier, argumentando que el club no cumplía con estructura financiera, control económico y estructura legal entre otros.

Estamos aquí representando ese amor por el fútbol , a nuestra camiseta; nosotros invertimos de nuestro dinero, tiempo para apoyar a nuestro equipo y de la noche a la mañana desaparece, creo que eso no se vale, es una decepción rotunda”.

Por su parte Emmanuel Mendoza Ortiz aficionado al Morelia desde 1997, celebró que la afición y porras del equipo Irapuato levanten la voz a través del movimiento “#SiNoHayAscenso…#NoHayMundial..#¡Ehhhhh p ..os!”.

Utilizar las redes sociales fue algo muy a favor, nos dimos cuenta lo que está sufriendo Irapuato, no es la primera vez que pasa , llegó el momento en alzar la voz, que nos hagamos sentir , para que la gente de pantalón largo de la FMF nos tome en cuenta que vean cual es la situación que vive el futbol, que para nosotros es más que un sentimiento”.

Que bueno que hagan lo que tal vez nosotros no hicimos, hacer presión, que se pongan la pilas un poco más ,que ya no dejemos avanzar a la Federación como lo hicimos nosotros, ojalá que juntos podamos lograr un objetivo que estamos dispuestos hacer un movimiento que nunca se había visto, que no van a poder comprar con su dinero”.