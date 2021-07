Irapuato.- Luego de que el Club Irapuato fue rechazado para participar en la Liga de Expansión, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez se reunirá con la familia San Román para platicar sobre si se quedan o no con el equipo.

Tengo reunión con ellos el fin de semana. Vamos a platicar largo y tendido sobre el tema; hemos estado platicando con diferentes instancias, todo indica que por lo menos por esta temporada se ve muy complicado que podamos estar en la Liga de Expansión”, dijo.

Mencionó que van a platicar con ellos, pues el mensaje que dio la Federación Mexicana de Futbol fue muy breve y poco entendible, pero esperan que Javier San Román les pueda extender la información.

Ortiz Gutiérrez informó sobre la posibilidad de que durante un año el municipio se quede sin equipo y tampoco participe en la Liga Premier, esto debido a que no tiene caso que participen en una liga donde no se les va a dejar avanzar, sin embargo, aún no hay nada decidido pues los dueños del equipo son los que tienen la última palabra.

Sobre la posible reunión que tendrán este jueves los San Román con la FMF, dijo que no tiene conocimiento, pero sabe que siguen platicando.

Tuve oportunidad por ahí de platicar con alguna persona de la federación y están en buena disposición o bueno al menos así lo argumentan de seguir dialogando con el grupo San Román para ver cómo pueden llegar a solventar las situaciones que se presentaron en el dictamen que hizo está despacho externo, sin embargo, no hay que perder la esperanza pero no veo por los tiempos alguna solución de momento”, expresó.

Tras haber recibido una noticia de esta naturaleza, el alcalde dio un mensaje a todos los irapuatenses en el cual les pide que tengan esperanza.

A Irapuato ya nos ha pasado situaciones de esta naturaleza más de una vez. No hay que rendirnos, yo soy de las personas que creo que cada día puede haber una segunda oportunidad, decirle a la afición que seguimos ahí trabajando, que nos echemos para atrás, que hay que seguir trabajando, hay que levantarnos y hay que seguir adelante”, dijo.

En el caso de que los San Román se retiren, Ortiz Gutiérrez comentó que seguirán buscando a empresarios que tomen el equipo, pues Irapuato es una buena plaza para el futbol.

Antes de que llegaran los San Román hubo otros dos grupos muy importantes que se acercaron a nosotros, porque ven en Irapuato una plaza verdaderamente atractiva, sin embargo, a la hora que entró la pandemia se cayó el tema y los San Román dijeron, nosotros le entramos aunque no tengamos aforo, aunque no cobremos, porque tarde o temprano se acabará la pandemia (...) por supuesto que habrá más grupos interesados y hay que seguirle buscando, el estadio ya va a aquedar bien”, expresó.

El alcalde señaló que la no aprobación era por un tema de ‘pantalón largo’ y no se debía a la inversión que hicieron los gobiernos estatal y municipal.

