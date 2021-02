¿Lo sabías? La Trinca Fresera del Irapuato celebra 110 años de existencia

Irapuato.- Durante la presente semana, se han multiplicado las felicitaciones para el Club Irapuato, al cumplir 110 años de existencia. Jugadores y ex jugadores han expresado su sentir por esta fecha histórica.

A través de redes sociales, ha sido la instancia para que algunos futbolistas importantes en la historia de la institución se manifiesten por este aniversario.

Con 122 goles, Christian “El Tractor” Morales se convirtió en el máximo goleador de la Trinca Fresera, quien manifestó su cariño por el equipo Irapuato.

A Irapuato con el paso del tiempo yo me lo tatué, es un sentimiento que no se explica con palabras, simple y sencillamente cuando uno ve a las personas en las gradas gritando un gol del Irapuato eso no se cambia por nada, es inexplicable”.