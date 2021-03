Video la Trinca: Marco Granados festeja rencuentro con gol y bailando

Irapuato, Guanajuato.- El goleador de la Trinca, Marco “La Pantera” Granados, se dijo feliz del reencuentro con la afición y poder anotar el gol que dio el triunfo al Club ante Arroceros de Cuautla.

El reencuentro entre los seguidores de la Trinca y el equipo fresero llegó al estadio Sergio León Chávez, la noche de este miércoles, después de un año de no verse las caras.

El momento álgido del encuentro pendiente de la jornada 15 de la Temporada 2020_2021 de la Liga Premier lo protagonizó “La Pantera” Granados al minuto 67´, con un gol que puso al público en pie para volver a festejar un triunfo.

Una noche, en la que el atacante pudo festejar en grande y al ritmo de la canción “Como la Flor” su gol número 17 con la escuadra fresera.

El delantero fresero, lucha por el liderato de goleo, sin embargo, es algo que no le quita el sueño. Actualmente el líder es Yair Delgadillo de Cafetaleros de Chiapas con 19 tantos, le sigue Marco “La Pantera” Granados con 17 goles.

El goleó va a ser algo importante en lo personal, pero no me ocupa tanto, lo que me ocupa es que el equipo califique a liguilla en el mejor lugar que se pueda y si se da el título de goleo bienvenido sea”, destacó el futbolista que aporta, goles calidad alegría a la escuadra fresera.