Leo Vargas deja al Celaya para enrolarse con Tigres

Celaya.- El canterano de Celaya, Leonardo Vargas, quien debutó en la Liga de Ascenso de la mano de Héctor Altamirano se despidió del club, y ahora, probará suerte con el equipo Sub 20 de los Tigres de la UANL.

El originario de Querétaro, pero que inició su carrera con Celaya, expresó que después de desconocer lo que vendría para el equipo astado, buscó opciones y vio a Tigres como la mejor.

Todo nace a raíz de la incertidumbre que se vivió en Celaya un buen rato, estuvimos un buen tiempo sin saber nada, desde que se dio la noticia que se dio por concluido el torneo de Liga de Ascenso, estuvimos un buen tiempo sin saber nada, me comuniqué con gente del club pero igual no sabían mucho sobre la decisión que se iba tomar, y en ese momento es cuando empezamos a ver opciones, por ahí salieron varias opciones en el transcurso de estos meses, y ya de últimas decidimos que lo mejor era venir a Tigres”, dijo el jugador.

Aseguró que hubo contacto entre la gente de Tigres y Celaya, por lo que hubo una buena referencia para lograr su objetivo de llegar con los de Nuevo León.

Sobre su llegada, dijo estar feliz con esta nueva oportunidad, y que ya trazó sus objetivos que son llegar al primer equipo.

Feliz y con la ilusión de llegar a un club como es Tigres, ha sido importante en los últimos 10 años, porque es un equipo enorme, muy serio y nos puede ayudar mucho como futbolista y como persona. Primero que nada, pues es empezar a adaptarme a la ciudad, al entorno, que será algo nuevo para mi, y bueno, yo tengo bien claro que hay procesos, que los procesos de un equipo de Liga MX son diferentes a los demás, entonces, igual respetar los procesos y confiar en ellos, en los procesos que el club decida que son mejores para mi y bueno, con la ilusión de que la gente me conozca y llegue por ahí una oportunidad”, dijo.

El canterano de los Toros estará en el equipo Sub-20, ya está en Nuevo León y se realizaron las pruebas de Covid-19 y estará en estos días entrenando vía Zoom.

Me dijeron que había procesos y estos de acuerdo de ellos voy a estar con el grupo sub 20 y ahí con toda la ilusión de que la gente de arriba pueda echarme un ojo, sabemos que en la sub 20 al primer equipo es un solo un paso, y ahí vamos a estar trabajando y dando todo para que se pueda dar una oportunidad”, dijo.