Leonardo Franco, defensa que brilla en la 'muralla' que tiene Irapuato

La defensa de Irapuato ha sido un pilar para el paso que lleva el equipo. Su principal trabajo lo han hecho de manera impecable, al ser de las zagas menos goleadas, pero también se han encargado de apoyar a la ofensiva.

La línea de zagueros de la Trinca luce sólida, en donde Leonardo Franco continúa consolidándose en la titularidad.

El jugador con la casaca número 22 se encuentra motivado al alcanzar su decimoquinto partido como titular con Irapuato durante la jornada 23 de la temporada 2018-2019 de la Liga Premier ante Universidad Autónoma de Zacatecas.

He venido de menos a más, me tocó estar en banca en la primera parte del torneo, en la segunda vuelta ya he estado de titular, me siento muy augusto con mis compañeros y con este gran grupo”.