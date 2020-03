'Me gusta trabajar, los muchachos han entendido la idea': 'Pity' Altamirano

Celaya.- Tras la victoria de los Toros de Celaya ante Cimarrones en Hermosillo, Sonora, Héctor Altamirano se mostró feliz por los cuatro puntos con los que regresaron los astados y dijo que se debe seguir trabajando y que a pesar del paro que tendrá el Ascenso Mx, Celaya buscará no perder el ritmo.

El estratega astado se dijo feliz al concluir el partido, con el que Celaya, con gol de Ricardo Marín, hiló dos victorias. Además, se dijo contento de regresar a la casa de los Cimarrones, equipo que también dirigió.

Sobre la situación de la que volvió a sacar al Celaya, en donde no encontraba camino, dijo que fue gracias al trabajo y la disposición de los jugadores para sacar el torneo adelante.

Ahora, sobre lo que se ha dicho en donde desaparecería el ascenso, y se haría una Liga de Desarrollo, “El Pity” expresó que prefiere el ascenso y sobre la situación en donde se complica la llegada a la Liga Mx, dijo que espera sólo sean rumores.

Para no salirse del encuentro ante Cimarrones, expresó que a pesar de ganar por un gol, los puntos le saben muy bien.

Independientemente de lo de un gol, los cuatro puntos saben a mucho, sabíamos que Cimarrones es un gran equipo, es triste que no se le estén dando los resultados a su equipo, en lo personal, soy muy afín y estoy agradecido con la gente de aquí, siempre quiero que la gente que me trato bien, le vaya bien, sabíamos que sería partido de un gol, quien se equivocara, afortunadamente, conseguimos una victoria que desde mi punto de vista fue merecida, fuimos mejores que el rival, y feliz”

Ahora, sobre el paro obligado de la Liga por la situación de contingencia por el Covid 19.

Nosotros esperaremos la indicaciones, hoy solo se emitió un comunicado que se suspende, no hay fecha de regreso, trataremos de seguir entrenando, entrenar por grupos separados, para no tener a todos juntos, es atípico, debemos estar atentos a lo que está pasando y no podemos tomarlo a la ligera”