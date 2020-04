'No tiene sentido pelear por un premio que no se nos va a otorgar'

Celaya.- Manuel Portilla, director general del Club Celaya aceptó que el Celaya FC estuvo de acuerdo en cancelar el torneo de Clausura 2020, tras darse a conocer que ninguno de los 12 equipos puede ascender al no estar certificados.

Durante dos días, la “novela” del Ascenso MX se hizo presente en las redes sociales y sobre su futuro en el futbol mexicano, en donde se llegó a una conclusión; terminar de manera definitiva el Torneo Clausura 2020.

Manuel Portilla, directivo de los Toros, explicó que Celaya estuvo de acuerdo en esta decisión, viendo por el futuro sus jugadores.

Después de escuchar que ninguno de los 12 equipos que estamos luchando en el Ascenso MX, estamos certificados para ascender a la Liga MX y la situación de esta pandemia que estamos viviendo, los 12 equipos hemos decidido que no tiene ningún sentido estar en un compás de espera, sin ninguna certidumbre de cuándo, ni cómo se podría reanudar el Torneo de Clausura 2020, y hemos decido ante esto, y sobre todo, de pelear un premio que no se va otorgar, no tiene sentido seguir con esto"

Es una decisión muy buena para todos los sectores, tenemos a cuerpo técnico, jugadores, colaboradores, staff, personal administrativo, en una espera que no nos deja estar y no estar, y sin tener una certidumbre de que será; lo que tenemos es que al final del camino no se abrirá ninguna puerta. Ante esto los 12 equipos hemos tomado la decisión que se termine, (el torneo) queda cancelado debido a esta contingencia y ante la notificación de la liga de que ningún equipo está certificado para ascender, no tiene sentido pelear un premio que se nos va negar”

Expresó que, ante la negativa de darles el premio en caso de quedar campeones, no le vieron sentido seguir peleando por algo que no tendrán.

No es secreto para nadie que la Liga de Ascenso no es fácil, no es una liga económicamente viable y que favorezca a todos los equipos; al contrario es una liga que estamos 12 equipos peleando y poniendo todo lo que tenemos para que la liga pueda seguir siendo y darle alegría a la afición, pero ante esta negativa del premio, porque todos peleamos por buscar un lugar en la Liga MX, y ahora que se nos niega ese lugar, creo que la postura de los equipos era clara, a donde voy yo a un torneo suspendido, que no tiene una claridad en cuando pueda reanudarse, ni qué tiempo y bajo qué circunstancias y lo único seguro es que al final del torneo no va suceder por lo que estoy peleando, no tienen sentido”

Aseguró que los contratos de jugadores y cuerpo técnico se respetarán y seguirán con el compromiso con sus jugadores y puntualizó que al día de hoy están a favor de la cancelación.

Se van a respetar los contratos, estamos hablando con todos nuestros jugadores y cuerpo técnico para que esto sea de la mejor manera; de lo que estamos a favor el día de hoy es que el torneo se canceló, ¿qué es lo que viene? habrá que ver con la liga, qué posición hay de los dueños del Ascenso y Liga Mx"

Debemos esperar que la liga declare, eso no nos corresponde a nosotros, ni decirlo, la liga establece las reglas, lo único que vimos hoy, que ante grandes problemas, y circunstancias, hay que tomar grandes decisiones y hoy es una gran decisión, el Clausura 2020 se termina para el Ascenso Mx”

Explicó que tras conocer lo establecido por la pandemia del Covid-19, la familia Achar buscó mantener el equilibrio en lo económico y realizó algunos ajustes, pero hoy lo importante es cumplir sus compromisos y establecer prioridades.

Se intentó solucionar la parte económica, uno puede hacer grandes esfuerzos, pero cuando el premio se te niega, hay que parar esos esfuerzos, hay que atender lo importante, los compromisos con jugadores y cuerpo técnico, que es lo que estamos haciendo en Celaya, un esfuerzo que ha hecho de más de 5 años la familia Achar, de llevar alegría y buscar un espacio en la Liga Mx, y sobre todo hace eso, manejar y tener un equipo confiable, viable y que siempre respeta al principal protagonista de este deporte, que son jugadores y cuerpo técnico"

Estamos trabajando, se van a cumplir los contratos, se está hablando con jugadores y que no sean afectados, no tienen ninguna culpa; el compromiso de la familia Achar está, se sigue haciendo presente, y tratando de resolver este tipo de circunstancias y hacerlo de la mejor manera”

‘No podemos especular sobre lo que viene’

Se dio a conocer de manera extraoficial que el Ascenso Mx desaparece y se realizará la Liga de Desarrollo, a lo que el directivo argumentó que sólo se puede hablar de lo que hoy es oficial, y no de temas donde sólo hay especulaciones.

Veremos qué determinaciones se toman con lo que viene, se habla hoy de esto (término del torneo) y del compromiso que hay del grupo y la familia Achar con el futbol mexicano, ya verá qué decisiones se tomarán en la liga, qué conclusiones se sacan, qué viene y de ahí tomaremos una postura"

Hoy no hay nada oficial, no podemos hablar de una cuestión y creo que especular, sobre todo en estos momentos es de lo peor que puede suceder, veamos qué sucede y de ahí tomamos decisiones y de ahí hablaremos que es lo que viene, hoy es muy aventurado hablar de estas cosas”

Mandó un mensaje a la afición y agradeció el apoyo, dijo que seguirán trabajando para tener lo mejor en futbol para la ciudad.

