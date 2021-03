Nueva camiseta de Selección Mexicana: Rosa, polémica y hecha en Irapuato

La Selección Mexicana y la marca Adidas presentaron la nueva camiseta que usará el Tricolor en sus partidos oficiales y amistosos de 2021.

Se trata de una nueva camiseta en rosa mexicano y negro, diseñada por Adidas y fabricada en Irapuato, tal como los recientes modelos usados por la Selección Mexicana.

Henry Martín, Andrés Guardado y Diego Láinez, los tres seleccionados nacionales, fueron elegidos para presentar la camiseta que según Adidas, representa las tradiciones mexicanas, pues tiene un estampado que simula papel picado.

El modelo en rosa mexicano ha generado polémica en redes sociales, pues usuarios critican que se deje de lado el tradicional verde e incluso el rojo que ha usado la Selección en varias épocas.

“La nueva camiseta de la selección mexicana se mueve entre la ensalada de remolacha y el chile chipotle”, publicó el usuario RubbieRud en Twitter.

“Tiene rato que la Selección no tiene una camiseta limpia. A mi me gusta más algo así (verde), pero bueno, es cuestión de gustos. Esa playera no tiene nada que ver con la historia de la Selección Mexicana”, secundó el usuario Avilavalo.