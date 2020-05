'Ojalá nos callen con la nueva liga': Jorge Sánchez

Celaya.- El futbolista celayense, Jorge ‘Perrito’ Sánchez, quien actualmente milita en el Atlético de San Luis, ve complicado todo lo que está pasando en el Ascenso, espera que todo sea para bien del futbol.

El medio ofensivo, que logró un ascenso con Celaya a la liga de plata y hace un año subió con Atlético de San Luis a la Liga MX, habló sobre la situación del futbol mexicano, en donde el ascenso desaparecerá.

Es triste, es complicado todo lo que ha pasado, porque todos creo que soñamos con poder disputar una final, una final de ascenso para estar en Primera División”

En un momento a otro a todos nos perjudica, porque al final si no llegamos a tener una oportunidad en Primera División, buscamos un lugar en el Ascenso, en que calidad de jugadores había, y muchos jugadores de renombre, estaban en Ascenso, nos perjudica a todos, buscábamos ese sueño de buscar el logro de Primera División, cosa que me pasó a jugar con Celaya, lograr el pase a la Liga de Ascenso, Peleé bastante el Ascenso a Primera División, ahora, ver compañeros que pasaron momentos buenos, ahora exigen que no se quite el ascenso, es complicado, pierden trabajo ellos, su familia y bastante gente”, comentó Jorge Sánchez.

Comentó que para él no habrá desarrollo de esta manera, pero aseguró que espera que sea así, por el bien del deporte.

Jorge Sánchez afirmó que es triste cortar el sueño de los futbolistas de llegar a Primera División.

Se podría decir que no, creo que lo mejor que había era tener una liga de Ascenso y de ahí mostrar la calidad de los jugadores, y estar un día en Primera División, pero que participaran en Liga de Ascenso, ahora está nueva liga, no sé, ojala nos cambié de opinión y nos callen, que veamos buena actitud de quien la ha desarrollado, ojala así fuera, porque también acá en el Club, nos dijeron que no se quita el trabajo, y se habló de oportunidades, de buscar talentos, pero hasta no ver…”, dijo el celayense.

El ‘Perrito’ quien tiene compañeros de la Liga de Ascenso al pasar por Celaya, Necaxa, Veracruz y Atlético de San Luis aseguró que está al tanto de lo que sucede en con sus carreras.

Claro que pasa preocupación, el momento que alguien terminé contracto con un equipo de Primera División y buscaba una esperanza en Liga de Ascenso también se quita, he hablado con Carlos Ramos, él está preocupado porque solo le dicen que no habrá Liga de Ascenso, ya no entrenaron y no saben qué va a pasar con todo esto, quedaron de regresar a finales de mes, y ahora dicen que no, ya sólo esperan nuevas noticias, están preocupados”, dijo.

Ahora que se habla del regreso de Celaya a la Liga MX, el futbolista nacido en este municipio vio positiva esa idea, pues aún recuerda cuando en la final de la Segunda División ante Chivas, el estadio se llenó.

Celaya estaría excelente en primera, tiene gente, afición y un bonito estadio, que siempre se ha mantenido de Primera división, la gente metida, el equipo siempre bien armado, estará siempre el estadio lleno, es merecido que llegarán a traer un equipo de Primera División a Celaya, Atlante lo que vi lo moverían al Azteca, sería un buen equipo que estaría participando para la Liga MX”, ya tiene bastante, no vi jamás el estadio lleno como la final contra Chivas, la verdad la gente se lo merece”, comentó.

