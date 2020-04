Pablo Domínguez llama a la afición fresera a estar unidos y en casa

Irapuato.- “Al mal tiempo, buena cara”, es parte de la filosofía de Pablo Domínguez Chonteco, jugador del Atlético Irapuato que no pierde el sentido del humor durante la cuarentena por la pandemia del Coronavirus.

En estos tiempos de estrés, el defensa invita a la gente a ver lo bueno incluso en esta situación de agobio.

El jugador número 20 azulgrana, está aislado con su familia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, desde donde invitó a la afición fresera a que se cuiden y contribuir a que el virus no se propague quedándose en casa.

Es una situación sensible que se debe de tratar como tal, haciendo caso a cada una de las recomendaciones preventivas, la situación en México aún no es tan crítica como en otros países, para que no lleguemos a esa situación debemos estar en casa, si salimos que sea para algo importante y tomar las precauciones para así cuidarnos los unos a los otros”