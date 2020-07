Pide regidora no organizar competencias por semáforo rojo ante Covid-19

Celaya.- La regidora Mónica Delgado, presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Atención a la Juventud de Celaya, pidió no organizar competencias deportivas ante el semáforo rojo por el Covid-19.

Esto lo mencionó debido a que hay particulares que buscan realizar eventos en masa de carácter deportivo, y se han anunciado, y dado difusión en redes sociales.

Nos encontramos en un momento crucial para evitar mayores contagios durante la pandemia por Covid-19. De acuerdo con la semaforización indicada por el Gobierno del Estado de Guanajuato, nos encontramos aún en color rojo, por lo que no se estima conveniente que se exponga o arriesgue la salud, tanto de deportistas como de la población en general, a través de eventos que promuevan la concentración de personas en actividades no esenciales de acuerdo con lo indicado por nuestras autoridades sanitarias”, manifestó.

Puntualizó a los ciudadanos, que estos eventos que se planean realizar, son de manera clandestina, pues no tienen el aval de Sidec ni del Gobierno Municipal.

Se informa a la ciudadanía en general que dichos eventos no son auspiciados, organizados ni promovidos por el Gobierno del Municipio de Celaya, ni por la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Atención a la Juventud, así como tampoco por el Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya (Sidec)”, sostuvo.

Por último, hizo una invitación a las y los celayenses a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención como el lavado constante de manos, mantener una sana distancia, no salir de casa si no es estrictamente necesario, uso de tapabocas y gel antibacterial; medidas que deberán permanecer en tanto no se reciba instrucción en contrario por parte de las autoridades sanitarias correspondientes.

