Piden extoros no desaparecer el Ascenso MX

Celaya.- El excapitán de los Toros de Celaya, y ahora jugador de Correcaminos, Abraham Riestra, mandó un mensaje a los directivos del Ascenso MX, en donde se pide que no les quiten la oportunidad de pelear por un ascenso.

En un mensaje corto pero contundente, y acompañado de su hija, el jugador nacido en León, Guanajuato, pidió a los dirigentes pensar en los jugadores, que desde hace meses se prepararon para lograr llegar a las últimas instancias en este torneo.

Soy Abraham Riestra, jugador del Club Correcaminos, les pido a los dirigentes del Ascenso MX que no nos quiten la posibilidad de pelear un ascenso a Primera División, que siga la reanudación del torneo, que nos hemos preparado estos meses para pelear un puesto, tener la posibilidad de pelear un ascenso, y no por unos personajes maten esto en el futbol, se ven afectados muchas personas que depende de nuestro salario, no sólo hijo, muchas veces hasta padres quiero hacerles externar que no maten el futbol y que siga lo bonito del futbol que es el ascenso y el descenso, un saludo”, finalizó.