'Presume' su amor por los Toros

Celaya.- Kevin Delgado Álvarez siente una gran pasión por el Celaya FC y eso se ve reflejado en su colección de playeras, entre las cuales tiene algunas exclusivas de jugadores.

En 2015 fue cuando buscó ser coleccionista de manera oficial y conseguir objetos del Celaya, que mostraran su pasión, logró tener una playera de Emilio Butragueño, la cual utilizó el futbolista español durante la gira que hicieron los Toros del Atlético Celaya por el país ibérico.

Esta es la playera que utilizó Butragueño en la gira del Atlético Celaya por España.

Soy de 1997, nací un día antes de que se retiraran Hugo Sánchez y Michel, era muy chico cuando el Celaya estaba en Primera División y mis padres nunca han sido aficionados. Fue hasta el 2009 cuando mi hermano mayor me llevó por primera vez la cancha del Estadio Miguel Alemán, en un partido de homenaje donde se enfrentaron Toros vs Toros, vinieron muchas de las estrellas del Atlético Celaya, entre ellos Emilio Butragueño”

Expresó que su amor por el Celaya arrancó en Segunda División, y para su suerte, Celaya resultó campeón.

Ahí inicio mi amor por el Celaya, al año siguiente comencé a seguir al equipo de Segunda División y en esa temporada el equipo salió campeón contra el Tampico Madero, en un partido de semifinal de esa temporada compré mi primera playera”

“De ahí, me surgió curiosidad por conocer más acerca de las playeras del Celaya, así que ahorrando lo que me daban para gastar en la escuela, a través de Mercado Libre compre mi primera playera retro, era una utilería de Miguel González ‘Michel’ de 1997”, comentó y fue así como comenzó una pasión por tener playeras del Celaya.

Tiene más de 100 playeras de los clubes de Celaya, entre ellas una de Pablo Humberto Mares, quien jugo con el Celaya FC en Tercera División en los años 90.

“Del 2010 a 2012 conseguí solo 6 playeras, al 2014 ya tenía 12, pero fue hasta el 2015 cuando decidí conscientemente ser coleccionista y recolectar las playeras de la historia del Celaya. De ahí comencé a conocer coleccionistas de otras partes de México, me di cuenta qué, había playeras del club en todo el país y he repatriado muchas, algunas me las han enviado de Monterrey, Tijuana, Mérida, Guadalajara, CDMX, entre muchas otras ciudades, también aquí en Celaya también he comprado muchas.

Poco a poco y sin darme cuenta, hoy tengo 104 playeras de juego de todas las épocas del Celaya, no tengo ninguna repetida, todas son diferentes. Entre chamarras, pants, shorts de juego y otras prendas, tengo otras 30, de mi colección es de un total de 134 prendas deportivas del Celaya”

Narró que la playera más antigua que tiene la obtuvo apenas hace unas semanas, de una gira que realizó el equipo en España y otras con las que lograron el ascenso.

La playera más antigua que tengo es una del “Celaya FC” de los inicios de 1990, de la época de Pablo Humberto Mares. Tengo algunas otras rarezas únicas, las de la famosa gira española que realizó el club en 1996, otras más recientes del Centenario de las Batallas de Celaya algunas otras que se utilizaron solo un partido, algunas conmemorativas y muchas utilizadas por jugadores, tengo de Hugo Sánchez, Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Manjarín, Pinheiro, Fifu, Salvador Vaca, Latorre, Mauro Gerk, Carlos Pavón, ‘Tiba’, Ángel Reyna, entre muchos otros”

Incluso sumó las playeras que han portado guardametas, en donde dijo que hay coloridas, mismas a las que también les agarró gusto.

“También me gustan mucho los suéteres de portero, antes eran más coloridos, tengo varias; de Miguel Fuentes que les ponía un Batman gigante en el pecho, de ‘El Gato’ Ortiz, Adrián Chávez, ‘El Pulpo’ Zúñiga, Emmanuel González, Erick Ramírez, Sergio Vega y Ricardo Roldán.

En su colección hay playeras de Hugo Sánchez, Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Javier Manjarín, Pinheiro, Fifu, Salvador Vaca, Diego Latorre, Mauro Gerk, Carlos Pavón, ‘Tiba’, Ángel Reyna, entre muchos otros.

Contó cómo fue que obtuvo su primera playera, la cual no fue comprada, sino que se la regaló un jugador.

El primer futbolista que me regaló una personalmente fue Carlos Galeana, al enterarse de que yo coleccionaba, me dio una playera después del partido el 26 de septiembre de 2015 contra Mineros de Zacatecas, esa playera la tengo enmarcada en mi cuarto"

"Desde el 2010 a la fecha son contados los partidos que me he perdido del Celaya, procuro cada 15 días estar en el Miguel Alemán apoyándolos. También guardo los boletos de los partidos a los que he asistido, otros boletos de cuando el Atlético Celaya los fui consiguiendo sobre la marcha”, dijo el aficionado.