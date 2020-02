Quieren Toros 'pegarle' al líder

Celaya.- El Celaya CD arrancó la semana para darle la vuelta a lo hecho en tres jornadas y ahora enfocarse en pegarle al líder de torneo Mineros de Zacatecas.

El cuadro cajetero se mostró molesto tras la derrota ante Mérida, en la cual carecieron de contundencia.

Bruno Tiago Costa Araujo, refuerzo astado y quien se desempeña como mediocampista, comentó que el equipo está a tiempo de hacer las cosas bien y empezar a sumar.

No estamos contentos, nadie tenía planeado pasar lo que está pasando ahorita. Hay tiempo, tenemos buen plantel, nos exigimos demasiado, porque creemos que no debemos estar donde estamos; debemos buscar lo mejor, pelear y eso sólo se logra trabajando. Sabemos que la afición no está contenta, es comprensible pero debemos dar la vuelta”