Recorre Irrigación en dos ruedas en honor a médicos y personal de Salud

Celaya.- El piloto extremo, Marcelo González mejor conocido como ‘Motpaka’ viajó en dos ruedas en su camioneta por toda la avenida Irrigación y llegó hasta el Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tresguerras.

El piloto explicó que esta maniobra se realizó para agradecer y honrar a todos los médicos y personal del sector de la salud, por el esfuerzo que están realizando en estos momentos.

Hace ya algunos años, Motpaka realizó la travesía en el bulevar de Celaya, pero hoy indicó fue complicado por la ruta que se tomó.

Comentó que el evento se realizó a través de la Dirección de Turismo y fue grabado.

El piloto también explicó que se realizó esta exhibición para regresar a la actividad, pues por cuestiones sanitarias, se le cancelaron eventos desde marzo, y después de esto, tuvo que volver.

A diferencia de cuando es con público, todo se manejó al revés, todo fue después del evento, entonces si fue un reto fuerte y para mi fue muy grande, porque desde marzo me quedé sin chamba, no pude ir a los autódromos, estaba en Nascar y Super Copa Mercedes, solo pude ir al Súper Turismo en Guadalajara. En Aguascalientes, cuando teníamos todo listo, se canceló y en Guadalajara también y hasta ahora me han cancelado 20 eventos, con esto me dieron oportunidad de volver a las ruedas”, explicó.

Por último, el acróbata ecuatoriano, expresó que hace meses tuvo una experiencia cercana a la muerte, y que los médicos lo salvaron, fue por eso que este evento fue con dedicación.

Esto fue en agradecimiento a todos los médicos, enfermeras y sanadores del mundo, porque hace tres meses estuve a punto de morir, me salvaron mi vida, mi patrocinadora de Guadalajara, estuve días con diarreas, y me acordé que el Hospital Centro Quirúrgico es mi patrocinadora, les habló y les platico lo que me pasa, fui a Guadalajara y me llevan al hospital, estaba en una deshidratación y me salvaron la vida, el hecho que te salven la vida, que vuelvas de la muerte te hace entender muchas cosas de la vida y después de esto me volvió a reactivar”, dijo.