Recuerda Reinaldo Navia su paso por Irapuato Por Siempre

Irapuato.- El exfutbolista chileno Reinaldo Navia, recordó su paso por el Club Irapuato, durante una entrevista en “La Cámara del Dr. García”.

En el 2010 el delantero llegó para reforzar al Club Irapuato por Siempre, pero no llegaría solo, tras la petición de la dirigencia fresera de reclutar a Cuauhtémoc Blanco, Navia intervino para convencer al “Cuau” de que firmara con la Trinca para participar en el torneo Apertura 2010 de la Liga de Ascenso.

Me contratan en Irapuato, me llama el presidente y me dice: Navia quiero que vengas a Irapuato, dije la ciudad fresera, y me dice el presidente que si le puedo llamar a Cuauhtémoc Blanco y decirle que si se quiere venir a Irapuato”.