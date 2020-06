Ricardo Marín y Carlos Rosel se despiden del Celaya

Celaya.- Ricardo Marín y Carlos Rosel reforzarán a Mazatlán y Tigres respectivamente al no entrar en los planes del Celaya.

Los movimientos de jugadores en la Liga MX ya comenzaron y Celaya, después de terminar contratos con varios jugadores, ya liberó al delantero Ricardo Marín y al medio ofensivo Carlos Rosel.

Comenzaron a sonar los refuerzos para el torneo de Apertura 2020 en la Liga MX y el jugador Carlos Rosel fue elegido para jugar con los Tigres.

Rosel Bermont jugó durante dos torneos con Celaya, durante el Apertura 2019 jugó durante 13 partidos, acumuló 1040 minutos e hizo un gol.

Para el torneo Clausura 2020 jugó cinco encuentros y acumuló 404 minutos, en este torneo no encontró la red para los Toros.

Por su parte, Ricardo Marín, fue el último anotador del Celaya en el pasado torneo y en el Apertura 2019 fue el mejor goleador del equipo con 5 dianas.

El delantero se despidió a través de sus redes sociales del club, de la afición y de los directivos y técnico que le dio la oportunidad de crecer.

Hoy me despido de un gran club que me abrió las puertas para continuar mi carrera en el futbol profesional, un club con historia y una afición impresionante. Muchísimas gracias por todo Club Celaya, fue un honor y un gran orgullo para mí, portar y defender sus colores”, continuó agradeciendo a Alan Achar y Héctor Altamirano.

Me voy muy agradecido con ustedes Alan Achar y Profe Pity Altamirano, por toda la confianza que depositaron en mí, siempre me apoyaron y me ayudaron a salir adelante, incluso, en momentos difíciles y por supuesto me ayudaron a crecer como persona y como futbolista, eso jamás lo olvidaré. Me quedo con todo lo bonito, las personas, los amigos y los momentos felices dentro de la cancha”, siguió con el apoyo de la afición, la cual agradeció.