Roban vehículo a equipo Palitroches; peligra participación en competencia internacional

Celaya.- Un vehículo fue robado al equipo Palitroches del Instituto Tecnológico de Celaya, mientras permanecía en el domicilio de uno de sus miembros.

Lo anterior, pone en riesgo la participación de los jóvenes celayenses en la competencia internacional que tienen contemplada para el mes de agosto en Perú.

Cerca de las 7:00 de la noche del martes, mientras Francisco Reyes, miembro del equipo no se encontraba en su domicilio, delincuentes ingresaron y robaron el vehículo similar a una bicicleta de tres ruedas, color morado y con un valor cercano a los 40 mil pesos.

A decir de Omar, ellos cuentan con el diseño del vehículo, sin embargo, la parte económica se les dificultaría volverla a tener.

Lo anterior pone en riesgo su participación en una competencia internacional donde representarán a México.

Hay una competencia en agosto, en Perú y si no lo encontramos ya no podríamos ir. Nosotros vamos en representación, no del municipio ni del Estado, sino de México”, dijo Omar Vargas.