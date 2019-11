Robles da el pase a los Toros a semifinales

Tampico, Tamaulipas.- Celaya está en las semifinales del Ascenso MX tras eliminar a Tampico Madero y, eso, es en gran medida gracias a la seguridad de su portero Isaac Robles.

Ayer el partido quedó empataro a ceros, pero el marcador global de 1-0 los tiene en la siguiente ronda de la Liguilla del Ascenso MX, Apertura 2019.

El pronósitico se cumplió, ambos cuadros salieron a ganar y no a encerrarse. Celaya empujaba y Tampico también.

Foto: Alejandro Delgado

Al minuto 6, Isaac Robles desvió un acercamiento de la delantero de la Jaiba Brava. Al 18, Ozuna por izquierda centró pero la zaga local revolvió bien.

De ahí hasta el minuto 24, todo se mantenía igual, parejo. Pero de repente Ozuna persiguió a Ronaldo Prieto de los locales, no le dio espacio y, entrando en el área le sacó el balón y luego el atacante de la Jaiba cayó. El silbante marcó penal.

Foto: Alejandro Delgado

Jesús Alberto Ocejo fue el hombre que se perfiló. Disparó pero Robles atajó y, con un poco más de suerte, el balón pegó en el poste para así evitar la caída de su marco ante el festejo de sus compañeros y de él mismo.

A partir de ese momento la tensión se comenzó a sentir más y más en el estadio. Las jugadas no se concretaban, se mandaban centros por parte de ambos equipos pero no trascendían.

Foto: Alejandro Delgado

Era prácticamente la última jugada del primer tiempo cuando el delantero Ricardo Marín remató dentro del área pero el arquero local tapó el disparo enardeciendo a la afición local.

Tiempo para el descanso

En el complemento, Héctor el 'Pity' Altamirano hizo ajustes. Mandó a Michelle Benitez y sacaó a Ozuna. De las pocas jugadas que evolucionaron en la segunda parte, fue una de Omar González, quien entró por Ricardo Marín, disparo que apenas causó preocupación en el rival. Esto al 73 de tiempo corrido.

Tres minutos después, 'Gori' se volvió a notar en el partido, de puños se lanzó para sacar de su área un balón que ya esperaba destinatario de la Jaiba Brava.

Foto: Alejandro Delgado

El 'Pity' todavía mandó un cambio. Delantero por delantero. Entró Hernán el 'Tanke' Rivero por Martín Zúñiga. Poco pudo hacer en lo que faltaba del cotejo. Un destello en un disparo tuvo pero el balón llegó tranquilito a los guantes del arquero local.

Cerca del final, un delantero del Tampico cayó en el área buscando un penal, pero el central sólo le dijo que se levantara, ante el enojo de los más de 8 mil 500 aficionados en el Estadio Tamaulipas.

Se dieron cinco minutos de agregado y fue cuando la Jaiba presionó, presionó en serio pero el tiempo se los comió ante la respuesta de Celaya.

El tiempo acabó y los jugadores astadas celebraron en el medio campo, sobre todo con su portero quien fue factor para mentener el cero en esta serie.

Foto: Alejandro Delgado

El próximo rival de los Toros es Alebrijes de Oaxaca. En horario y fechas por definir.

Alineaciones

Tampico Madero

M. Jiménez, A. Esqueda, A. Ortega, Alberto Ocejo, R. González, R. Prieto, O. Cruz. J. Venegas, A. Escobar, O. Manzanarez, A. García. DT: M. García.

Celaya

L. Robles, D. Cervantes, J. Aguirre, I. Riestra, M. Cova, A. Cruz, I. Torres, R. Marín, M. Zúñiga, C. Rosel, E. Ozuna. DT: H.. Altamirano.

El partido

Sábado 16 de noviembre, 2019.

TM Futbol 0-0 Celaya

Global: TM Futbol 0-1 Celaya

20:00 horas

Estadio: Tamaulipas

Árbitro: Guillermo Pacheco

Asistencia: 8, 562

Foto: Alejandro Delgado

Ocho horas no son nada por los Toros

Viajaron más de ocho horas vía terrestre, pero valió la pena. Ver a su equipo, ver a sus Toros jugar y que ya están en las semifinales.

Alrededor de un grupo de 30 personas estuvieron apoyando al Celaya en el Estadio Tamaulipas. Apenas sonó el silbatazo inicial y comenzaron a cantar, a brincar, a apoyar.

Foto: Alejandro Delgado

Algunos sin camisa, otros con playeras del Celaya, otros aplaudiendo. Todo era por el bien de hacer sentir a su equipo arropado.

Y ese entusiasmo resonó en la afición local que los comenzaron a abuchear, algo que no atemorizó a la porra celayense pues ahora sí estuvo bien custodiada, no como en años anteriores. Antes no había rejas, antes no había seguridad.

Foto: Alejandro Delgado

Ahora sí hay rejas y estuvieron alrededor de unos 15 elementos de seguridad custodiando esa zona.

De hecho, para salir de las tribunas de ´la porra visitante, sólo podían salir una o dos personas bien vigiladas, todo para mantener el orden. Nadie se podía acercar de los locales.

Foto: Alejandro Delgado

Los cánticos sólo se apagaron por un momento al ver que se había marcado ese penal contra los Toros, pero Isaac Robles evitó la caída de su marco. Todos los aficionados al Celaya gritaron, aplaudieorn y siguieron apoyando desde aquella zona.

Foto: Alejandro Delgado

Faltaban 15 minutos para que acabara el partido y, como ya es constumbre de sacar a las porras visitantes para evitar conflictos, los aficionados no pudieron festejar el pase a las semifinales.

Ahora los volverán a ver en el partido de ida que será en el Estadio Miguel Alemán Valdés, en fecha y horario por definir.