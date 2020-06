‘Sensei’ Chávez se declara listo para enfrentar a campeón de Mua Thai

Celaya.- El artemarcialista celayense, Adrián ‘Sensei’ Chávez se reportó listo para su próxima pelea, en donde enfrentará César Vázquez, campeón de Muay Thai en México.

Después de que debido a la contingencia sanitaria se canceló el compromiso que estaba pactado en abril, el ‘Sensei’ ya se prepara para volver a la acción.

El evento será a puerta cerrada y las peleas se verán a través de plataformas digitales como Facebook, pero el peleador celayense dijo que eso no preocupa.

Ya gracias a Dios vamos a poder regresar a trabajar que es lo que nos apasiona y tanto nos gusta, ansioso de regresar al octágono, el evento se hace a puerta cerrada, pero a nosotros no nos afecta en cuestión de rendimiento, muchas veces estás tan concentrado, que no piensan en eso, puedes tener un estadio lleno o vacío, pero tú estás concentrado en las dos personas que están dentro, voy tranquilo, motivado, y ansioso de subirme, mi rival es un chico muy fuerte, la Liga me está poniendo retos fuertes, ya no soy joven y la idea es acercarme al campeonato lo más pronto posible”, dijo el peleador de MMA.