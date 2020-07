Sergio Vergara vislumbra un reto interesante en la Liga de Expansión

Celaya.- El jugador chileno Sergio Vergara, se mostró feliz de seguir con el Club Celaya y dijo que hoy tiene un nuevo reto y buscará trascender con el equipo.

El delantero fue anunciado para seguir en el equipo astado, algo que él pretendía hacer para seguir brindando alegrías a la afición de Celaya.

Aseguró que este reto de la Liga de Expansión será algo bueno, pues a pesar de que no se juega un ascenso, hay un campeonato que se disputa.

Va estar bien el reto, será un campeonato que va llamar la atención, se jugará por un título, no hay ascenso, pero será un título importante, habrá liguilla, y daremos lo mejor para sobresalir e ir a Primera División, es lo que muchos jugadores queremos”, dijo.

Comentó que será una antesala importante, pues de hacer bien las cosas con Celaya, podrían ser tomados en cuenta con otros equipos de la Liga MX.

Sobre el nuevo estratega, dijo desconocer su juego, pues será la primera vez que lo dirigirá, pero que habló con ellos y van por buen camino para ser un equipo importante.

No lo conocía, solo cuando estuve acá, yo andaba en Mineros, no lo conozco, pero es un buen proyecto con mucha ilusión, es sincero, te dice las cosas como son, vamos a esperar a entrenar y ver cómo se maneja, los entrenamientos y después los partidos”, puntualizó.

Sobre la actividad que se tendrá, dijo que empezaron ayer con pruebas, después de ahí se estará analizando la pretemporada.

Empezamos a ir hoy (ayer) pero solo son exámenes Covid, no se puede entrenar, debemos esperar para avisar los resultados y poder tener que será en la semana y conocer los otros días. Me siento súper bien, físicamente estoy bien, me siento muy cómodo, con ganas de entrenar, de pegarle a la pelota, se extraña estar en la cancha, esperamos que esto sea rápido y empezar a entrenar”, puntualizó.