Triatleta celayense pide ayuda para recuperar equipaje y poder calificar a Tokio 2021

Celaya, Guanajuato.- El pase del triatleta celayense, Juan Carlos Cano, a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 está en riesgo porque la aerolínea KLM Royal perdió su equipaje y equipo de competencia, en su viaje a Francia donde busca su calificación.

En redes sociales, el celayense, quien se encuentra en Francia, en donde se están disputando las series del mundo para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, explicó lo sucedido y pide ayuda para recuperar sus pertenencias.

KLM Royal Dutch Airlines, ¡2 días y ni siquiera saben dónde está mi maleta! ¡Den una solución! ¡Una respuesta! Necesito esa bicicleta ya que esta semana es crucial, mi última competencia en Europa en Besançon Francia es la penúltima competencia clasificatoria para Juegos Paralímpicos para la cual me he preparado demasiado y por una omisión en su logística está en juego mi carrera deportiva”, dijo el paratriatleta.

Además, explica que su bicicleta es especial, pues está adaptada para su uso y poder competir de manera adecuada.

Como muchos saben aquí, mi bicicleta que se encuentra perdida es muy especializada por tener una adaptación específica para mi prótesis, sistemas de seguridad (2 frenos a una mano) y geometría irremplazable sin las cuales me sería imposible obtener un buen rendimiento ni el resultado para el cual me he preparado tanto y para el cual he sacrificado tanto”, dijo.