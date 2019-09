Tri ilusionado con llegar a Tokio y traer medalla

Celaya.- Para el director técnico de la Selección Mexicana de Futbol Sub 22, Jaime Lozano este partido servirá para analizar a más jugadores que le permitan definir a la plantilla que participará en el torneo preolímpico, así lo aseguró en la rueda de prensa previa al juego amistoso ante Japón a realizarse en Celaya.

El técnico mexicano resaltó las cualidades del equipo japonés y señaló que tras enfrentarlos en el torneo Esperanzas de Toulon se dieron cuenta de sus principales características que los harán pelear por la medalla de oro en Tokio el próximo año.

“Este tipo de partidos me gustan mucho, yo quiero alinear a los mejores para tener un verdadero parámetro de dónde estamos parados y en marzo estar a tope y ganar ese boleto.

Ellos tienen un equipo muy fuerte, será anfitrión y tienen una gran preparación quieren aprovechar esa gran oportunidad que tienen de tener unos Juegos Olímpicos en casa”

Jaime Lozano calificó como una bonita responsabilidad y oportunidad ser catalogados como uno de los favoritos para subirse al podio en la próxima justa veraniega.

Es un derecho que México se ha ganado, pero también ellos han crecido mucho (Japón), ya lo verán mañana (hoy) a mí me tocó enfrentarlos hace algunos meses y es un equipo muy dinámico y fuerte que trae jugadores que estuvieron en la Copa América y fueron considerados en la selección mayor por algo”

“Mi tiempo llegará en la selección mayor”



Afirmando no tener ninguna presión, el delantero José Juan Macías aseguró que su tiempo llegará en la selección mayor, pero por el momento está disfrutando su proceso en categorías inferiores.

“En mi cabeza no existe la presión, lo disfruto. Todo esto a mí no me causa miedo ni mucho menos, presión es para un papá que no puede llevar comida a su casa.

Estoy tranquilo y feliz de que me tomaran en cuenta de venir a demostrar todo lo que he hecho en León, la edad es solo un número. Mi tiempo llegará y estoy muy feliz de estar aquí con mis compañeros y a disfrutar”

El actual goleador de la Liga MX, afirmó estar ilusionado de jugar sus primeros Juegos Olímpicos y poder conseguir otra medalla de oro para el fútbol mexicano como se consiguió en Londres 2012.

Feliz de estar aquí representando a mi país, es un orgullo sea la categoría que sea, a la afición no la conozco, pero espero que nos reciba muy bien y con los brazos abiertos”

Entrenan con equipo completo

La selección mexicana sub-22 reconoció el campo del Miguel Alemán Valdés con una práctica a puerta abierta la tarde del jueves.

El equipo de Jaime Lozano no tiene bajas para este duelo ante los japoneses por lo que podrá contar con los 26 jugadores que convocó para el partido.

El entrenamiento se dividió en dos partes y en la segunda mitad unos cien aficionados pudieron ingresar a la tribuna oriente del estadio.