Unidades deportivas de Celaya están cerradas ante emergencia sanitaria

Celaya.- Las unidades deportivas de Celaya se encuentran sin acceso a las personas, esto como indicación de las autoridades de salud para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad.

Desde el pasado 17 de marzo se anunció el cierre de estas áreas para hacer deporte y para el 20 de marzo ya no hubo acceso a ellas.

Fueron cerradas 20 deportivas del municipio, las cuales tienen encargados de verificar que no entren y salgan personas de los inmuebles.

Jorge Medina, director de Sidec, comentó que los deportistas que representan a la ciudad y al estado están llevando la cuarentena con las medidas preventivas señaladas, esperando el momento para poder hacer su entrenamiento.

Explicó que al momento hay 20 espacios deportivos municipales cerrados de manera definitiva, y hay otros espacios que se están coordinado con los comités de preservación para evitar las actividades en éstos.

Seguimos con el comité de hacer la observación de tener los cuidados y no dejar jugar, a todas las ligas, las municipales, de basquetbol, futbol y voleibol, les pedimos que suspendieran, hay ligas de particular que siguen en actividad, que busca el negocio, es entendible, pero están lejos de las ligas del gobierno, no usan de los espacios públicos”