Zelaya va por la revancha

Celaya.- El refuerzo de Celaya, Rodolfo Zelaya busca la revancha, ya encontró el gol y sabe que cada vez está mejor para llegar a su mejor versión en este equipo de los Toros.

Fito, ya tuvo acción en la Copa, ante Monterrey debutó con el equipo y tuvo participación, además, contra Zacatepec logró anotar desde los once pasos.

La verdad me siento bien físicamente, vamos a ir mejorando poco a poco, agarrando ritmo de juego y esperamos este viernes sacar un buen resultado que el sábado perdimos y no era lo que esperábamos”, comentó el Fito Zelaya.

Dijo que 'Pity' Altamirano le dio la confianza para lograr el debut y hacer un gol desde los once pasos.

Sobre su experiencia en el fútbol mexicano y su participación en el Ascenso, dijo que ya lo conoce, ya sabe como es el fútbol mexicano y sólo falta tener su adaptación al cien por ciento.

Sobre su situación, dijo que le falta para estar en su máximo, pero con ayuda de los entrenadores espera lograrlo.

No estoy al cien, me falta bastante para poder estar al cien por ciento, sabíamos que venía de estar parado, quieras o no, pasa factura, me siento mejor cada día, se vaya jugando lo que se juega, pero vamos ir agarrando el ritmo”, expresó.