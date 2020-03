Detecta coronavirus dispositivo mexicano

Irapuato.- Una compañía guanajuatense desarrolló tres sistemas de diagnóstico de Covid-19, los cuales ofrecerá a países de Latinoamérica y del sureste de Asia.

Grupo T −que abarca varias empresas, entre ellas T4 Oligo−, trabajó durante un mes y medio en la investigación y desarrollo de reacciones de diagnóstico como parte de sus acciones ante la pandemia.

En entrevista con el Dr. leonés Octavio García González, director de T4 Oligo, empresa instalada en Irapuato, explicó que comenzaron a trabajar en el dispositivo en enero pasado, al darse cuenta de que el virus podría convertirse en un problema de salud pública mundial, con los primeros casos registrados en China.

Actualmente el producto es evaluado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), del cual se espera la aprobación oficial.

El tiempo para que así suceda es de 40 días hábiles, sin embargo he hablado con la gente de InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), y me están asegurando que por ser una emergencia se están acortando los tiempos, así que no tenemos una fecha, pero se van a reducir sustancialmente los tiempos”, aclaró el Dr. García González.