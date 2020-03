Exigen respeto

Guanajuato.- Cancelar una inversión de mil 400 millones de dólares representa un atentado a toda empresa que quiere invertir en México sino a todas las que ya está operando.

, cuestionó, Roberto González Martínez, titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) León, quien realizó una transmisión digital que se replicó en las 76 delegaciones de Canacintra del País. Esto lo hicieron como una propuesta de unión, ante el riesgo que representa afectar la inversión y empleo como ocurrió ante la cancelación de la empresa Constellation Brands en Mexicali.

El proyecto tenía un 60% de avance y estaba involucrada una inversión de 900 millones de dólares y la generación de 700 empleos. Mismo que se canceló luego de una consulta ciudadana que captó menos del 5% de la población.

Exigimos garantías porque la economía no funciona si no se tiene libertad de prensa. No hay libertad si se vulnera el estado de derecho”, advirtió.