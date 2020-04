Guanajuato.- Los cuatro principales clientes del sector curtidor están detenidos sin embargo la producción de cuero debe seguir, para ser procesado y evitar un problema de conservación o sanitario. Luis Ernesto Vega Guillot, presidente de la CICUR, compartió que conforme ha avanzado la pandemia en México las cancelaciones y postergaciones sin fecha por definir son parte del calvario que está viviendo, una de las industrias más antiguas y representativas de León.

Nuestros clientes del calzado, automotriz, aeroespacial y muebles están parados, no hay pedidos, nos ha pegado muy fuerte la pandemia”.

El industrial, compartió que están teniendo problema para realizar su trabajo por el riesgo que significa, pero han cumplido en su totalidad las recomendaciones que marca el sector salud dirigidas a la agroindustria, sector considerado esencial y que les permite seguir en funcionamiento.

En relación al por qué la producción de cuero no debe parar, explicó que se trata de un producto de fácil descomposición que se tiene que procesar antes de 24 horas para evitar su putrefacción.

El no manejar adecuadamente este producto puede generar un problema sanitario”.

De apoyos del Municipio de León y el Estado de Guanajuato, apuntó que están buscando ver las opciones de apoyo que les pueden dar, con las limitaciones que saben tienen.

Pero que vemos están tratando de apoyar lo más posible. En donde vemos que no hay el suficiente apoyo y apertura en nuestras necesidades es del Gobierno federal, esperemos seamos escuchados y encontremos el apoyo necesario y urgente para la sobrevivencia de las empresas”.

El empresario José María Padilla, en más de 50 años que ha estado involucrado en el sector curtidor, no recuerda un momento tan complicado como el que ahora se vive.

Tengo 51 años y en verdad que nunca me había tocado algo igual, es difícil, preocupante, porque la pandemia crece, pero también la necesidad de tener recursos económicos que nos permitan seguir conservando los millones de empleos en México, y lo peor es que no vemos en qué momento va aparecer el Presidente a anunciar un respaldo, no regalos, un respaldo”.