Prevén paro automotriz

Guanajuato.- Ford, GM y Chrysler discuten la posibilidad de realizar un paro durante dos semanas debido a la cuarentena por el nuevo coronavirus (Covid-19) en Estados Unidos.

El director de una compañía proveedora de la industria automotriz, quien reservó su identidad, señaló que el sector se encuentra a la espera de una instrucción de la UAW (United Auto Workers).

Según la decisión que se tome, las empresas proveedoras en Guanajuato podrán saber qué hacer al respecto, señaló el directivo, y así realizar previsiones para que el impacto sea menor.

Analizan reservas

Se prevé que en el próximo mes las empresas resentirán la falta de materiales a causa de la pandemia, así lo detalló la Consultora Catch en una encuesta realizada a equipos de Capital Humano de 177 compañías.

La muestra del despacho fue realizado el 11 de marzo pasado en 13 entidades del país, el 34% de ellas son de Guanajuato.

De acuerdo con la consultora el 20% de las firmas encuestadas señalaron que en un mes se identificarán las materias primas y componentes faltantes, como consecuencia del absentismo en las empresas extranjeras proveedoras.

Asimismo, al 26% de las compañías les podrá tomar de una a tres semanas en ver las posibles afectaciones; mientras que el 38% no tiene claro el tiempo en que les llevará identificarlas. No obstante, el 15% no ve algún conflicto por la falta de material.

Por otro lado, el 56% de las compañías declararon requerir materias primas o componentes chinos.

Según el estudio, la carencia de material no se vislumbra en periodos cortos, sino que tarda de 30 a 90 días, de modo que en las empresas se reflejaría a mediados de abril y hasta junio.

Aplican empresas medidas

General Motors implementará una política de trabajo remoto o “home office” en su planta de Silao y a nivel global con el propósito de prevenir la propagación del Covid-19 entre sus colaboradores.

Así lo informó la empresa a solicitud de AM en relación a las medidas que tomaría ante la pandemia.

General Motors informó que la salud y el bienestar de sus colaboradores y sus familias es su prioridad por lo que a partir de la próxima semana y hasta nuevo aviso, implementará una política de trabajo remoto.

Para los empleados que por la naturaleza de sus actividades tienen que permanecer en sus lugares de trabajo, se están tomando medidas de sanidad necesarias para disminuir el riesgo”, explica el comunicado.

Cabe aclarar que las operaciones de manufactura y el Centro de Atención a Clientes de la empresa en México continuarán operando con normalidad y cualquier cambio se dará a conocer oportunamente.

Por su parte, el departamento de comunicación de Volkswagen, que en Guanajuato cuenta con una planta de motores en Silao, respondió que sobre las medidas que está tomando es medir la temperatura a sus colaboradores antes de entrar a la planta.

Asimismo han colocado dispensadores de gel antibacterial en diferentes zonas de la nave industrial, que han promovido su uso por medio de correos y charlas sobre las prevenciones para librar el Covid-19.

Volkswagen no ha realizado reuniones presenciales y por el contrario ha aumentado el número de juntas realizadas con Skype y otras herramientas.

En cuanto a los 40 colaboradores, entre ellos 8 guanajuatenses, que recibieron capacitación en Puebla dirigida por un alemán, aclararon que solo uno de ellos, que no es del estado, y el alemán dieron positivo en la prueba de coronavirus.

Estamos tomando todas las medidas de prevención a nuestro alcance en medio de esta alerta sanitaria. En la búsqueda de privilegiar la salud de nuestros empleados, proveedores, sus familias y la población en general”, agregó.

(Francisco Horta/AM/León)