Reprograman viajes al extranjero

Guanajuato.- Los viajes al extranjero están detenidos en las agencias de viajes por el cierre de fronteras específicamente en Europa.

Los turistas guanajuatenses están optando por reprogramar las vacaciones a las playas nacionales ante la pandemia de coronavirus (Covid-19).

La oferta turística a nivel internacional está detenida,

, señaló Cristian Lilian Cerrillo de la Cruz,

aunque quisiéramos vender el destino -que sería imprudente-, no tenemos las herramientas necesarias”.

La titular de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV) Guanajuato, advirtió que de momento no existe una restricción a nivel federal por parte de la Secretaría de Turismo, las agencias de viajes de Guanajuato trabajan de manera regular.

Esta asociación concentra en el estado 75 socios, sin embargo toda la información del sector Salud se trasmite a todas.

Ante posibles cancelaciones resulta en una afectación económica global, cada cliente definirá si continúa o modifica sus planes. Es una situación crítica, sin embargo no pueden obligar a los clientes a conservar las fechas”.

No tenemos a nivel nacional una notificación de cierre del País en los destinos turísticos por lo cual no van cancelar. Hasta que se emita un comunicado a nivel federal”. explicó la representante de las agencias de viajes.

Algunas cadenas hoteleras van a cerrar de dos semanas hasta tres meses, no hay ninguna notificación oficial por parte del estado receptor. En los destinos de playa continúan trabajando de manera regular”.

Cristian Lilian Cerrillo de la Cruz, titular de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV) Guanajuato.

Los proveedores de servicios, aerolíneas, hoteles no están cancelando los servicios, señaló Yolanda Flores Bravo, a cargo de la Agencia Time Out.

No vamos a incitar a que la gente viaje, porque no sabemos cómo se va a volcar la situación”, expuso.

Las cadenas internacionales como Riu está cerrando algunos hoteles y está dando opciones dentro del mismo destino. Existe apertura para cambiar las fechas, incluso los hoteles en playa están siendo flexibles con las políticas de cambio, refirió.

La gran mayoría de sus clientes que viajaban en marzo, están reprogramando sus vacaciones para mayo, octubre y noviembre. Lo que no aplica son los reembolsos.

Como agencia lanzaron un comunicado a sus clientes para aclarar que no están cancelando viajes, dentro de la oficina se enfocan a dar preferentemente el servicio en línea.

A nivel internacional no se puede viajar a destinos en Europa, Aruba, y parte del Caribe. Estados Unidos continúa recibiendo viajeros.

La problemática que se presenta son los tiempos de espera para hacer un cambio, de no contar con un vuelo programado en las 72 horas previas se torna complicado por el incremento de modificaciones se da prioridad a quien tiene vuelo confirmado.

Estamos pausados, a nivel federal no se ha dado una prohibición de viajes, nos tiene entre la espada y la pared. Siendo conscientes del problema no vamos a alentar este tipo de viajes”. Yolanda Flores Bravo, propietaria de la Agencia Time Out.