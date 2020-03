Sería diversificación solución al plástico

Guanajuato.- En el Bajío el sector plástico tiene oportunidad de crecimiento en los sectores automotriz, eléctrico, electrónico, agrícola, construcción y productos para el hogar.

Los productos de la industria local se hacen únicamente con 8 tipos de plástico, cuando en el mundo existen 180 variedades que se pueden utlizar, detalló Rafael Blanco Vargas, presidente del Centro Empresarial del Plástico.

El especialista señaló que el mensaje es para las empresas transformadoras que tienen que seguir preparándose.

Rafael Blanco Vargas, presidente del Centro Empresarial del Plástico. Fotos: Silvia Millán



Existe un problema, en las escuelas no se desarrollan técnicos especializados en plásticos, las instituciones están aplicando planes de estudios de hace 30 años no hay un acercamiento de los empresarios para abonar al desarrollo”.

Blanco Vargas cuestionó que en el País en toda la industria del plástico se busca fabricar bolsa, popotes, calzado cuando existen 180 líneas y no existe innovación.

En lugar de estar haciendo cucharas se pueden hacer productos para la industria médica, se deben tener normas y estar certificados”.

Al que innova le va bien, existen oportunidades cuando haces cosas de tecnología,

tienes que ganar dinero”, detalló.

Ve caída de la industria

La industria del plástico no son solo bolsas, señaló Rafael Blanco Vargas, esta división, dijo, está siendo afectada en materias primas.

Este sector de elaboración de bolsas ha sido afectado gravemente sin embargo los márgenes de negocio no son los más rentables, pero eso no es todo,

viene otra gran amenaza, en enero del 2021 quedarán prohibidos el uso de unicel todos los materiales desechables”, advirtió.

El especialista reconoció que durante 40 años la industria del plástico creció a ritmos del 15% anualmente. Hasta el año 2018 este sector creció 7%, para 2019 bajó 20%, en este año será del 30% la reducción.

Esto representa más de 2 mil millones de dólares que se han caído, es una afectación grande desde el punto de vista económico, señaló.

La única solución para este producto es que se utilicen materiales biodegradables y compostables que se están proponiendo”.

Ante esto Blanco Vargas explicó que el reciclado de plástico es la respuesta. Como ejemplo de soluciones señaló la incineración que se hace en Japón, esta tecnología no genera huella de carbono, la quema ofrece energía eléctrica y agua caliente a una ciudad. Otra opción es emplear los desecho con una técnica de Polonia, usando un reactor se puede obtener 900 litros de combustible.

En estos países existen reglas que no se tienen en México separación de basura.