Adaptan negocios a sector salud

Guanajuato.- Debido a la pandemia generada por el nuevo coronavirus (Covid-19), emprendedores guanajuatenses decidieron cambiar su línea regular de productos para ofrecer alternativas en salud y así apoyar la crisis sanitaria emergente que vive nuestro país.

De lencería a mascarillas

La firma Entos que produce lencería de alta costura, actualmente está elaborando cubrebocas. Fernanda Mena, propietaria de la empresa, detalló que la decisión la tomó para salir adelante y conservar los empleos de sus 25 trabajadoras. Al tener la capacidad para producir textiles le fue sencillo conseguir proveedores de telas esterilizadas para confeccionar cubrebocas con asesoría de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Es para ayudar en algo que está escaso, de la misma forma generar empleos para las personas que ya se habían contratado. Debemos migrar, adaptarnos y seguir adelante”, destacó.

Entos a diario elabora 3 mil piezas. La diseñadora explicó que para vender los cubrebocas utiliza las plataformas de la marca y los puntos de venta en Guadalajara y Monterrey. La compañía sumaría otras empresas para crecer la producción, explicó Fernanda, y está revisando con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) los requisitos para exportar los cubrebocas. De momento la planta de lencería está frenada, así como los puntos de venta en Miami y Houston, en Estados Unidos están en pausa.

Lo que más nos importa es conservar las fuentes de empleo, seguir apoyando para salir lo menos dañados”, dijo.

Entos se está preparando para reactivar la venta en línea, una vez que termine la contingencia. La nueva colección de lencería está lista para continuar vendiendo.

Donan máscaras en 3d

La creación de una comunidad de impresión 3D permitió la donación de mascarillas plásticas para el sector salud. Omar Alejandro Ramos Flores, fundador de Impresión 3D MX, junto con su socia Fernanda de la Barrera Ambrosio, ofrecen un marketplace para vincular oferta y demanda, eficientar el proceso de la impresión a nivel nacional e internacional. Durante la primer semana en la que inició la pandemia, también creció la demanda de impresión de mascarillas en diferentes sectores, eso llevó a Omar y Fernanda a ofrecer diseños para descargarse de forma gratuita en apoyo a las MiPyMEs.

La comunidad maker se unió para que al comprar un escudo facial para los médicos, se done material para elaborar una mascarilla, la cual es dirigida al sector salud. Con esto se busca empoderar a las MiPyMes de manufactura y promover la economía interna, explicó Omar. A la fecha la comunidad México Makers, el grupo de Guanajuato está conformado por 97 miembros, ha donado mil 100 mascarillas. La empresa de Ramos Flores continúa en activo y sigue recibiendo pedidos de otros sectores. En la empresa colabora cuatro personas y recientemente se sumaron dos empresas más Hipernova y Yoinn.

Como plataforma es una oportunidad buena, nos hace ser más colaborativos entre las MiPyMes”, señaló Ramos.

Cabina desinfectante

Oziel Vizcarra Flores diseñó una puerta para sanitizar una persona en dos minutos; la nebulización se efectúa sobre las prendas de vestir y el cabello. Oziel creó una cabina junto con sus socios Alejandro Rostro Ramos y Javier Olvera Cano, quienes son egresados del Tecnológico de León, en Ingeniería Mecatrónica y que fundaron la empresa Hipernova, la cual tiene 4 años operando. El dispositivo, que se puede instalar en espacios públicos, rocía un líquido automáticamente cuando una persona pasa por una puerta, la aspersión elimina el virus de Covid-19.

La cabina está aprobada por la FDA (Food and Drug Administration), explicó Oziel y puede adaptarse a una puerta estándar y también cambiar el ancho. Esta iniciativa surgió en la contingencia para quienes no pueden parar labores, y así las empresas puedan garantizar que la concentración del virus en los objetos sea menor. No obstante, la cabina se encuentra en proceso de producción. Su costo es de 80 mil pesos y cuenta con un tanque de 400 litros que puede emplearse en 6 mil personas y dura alrededor de 15 días. Hipernova hará demostraciones esta semana para compañías; y ha presupuestado material para fabricar 50 cabinas.