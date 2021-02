Afecta pandemia ventas de calzado escolar

Fabricantes de calzado infantil, principalmente escolar, tienen hasta un millón de pares en inventarios desde el año pasado, con afectación del 50% en su producción.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), explicó que la causa es principalmente la ausencia de clases presenciales desde hace ya cerca de un año.

Respecto a la industria en general comentó que tan solo en Guanajuato se han perdido 15 mil empleos formales, que representan el 25% de la fuerza laboral total de la industria, y más de 80 empresas han cerrado, mientras que las que aún se mantienen lo hacen en su mayoría trabajando a un 46% de su capacidad.

“No ha habido una mejoría, las cifras más recientes son las de diciembre; vimos cómo hubo una afectación muy fuerte en diciembre y enero por el cierre de comercios en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla que apenas acaban de abrir hace dos semanas, no se siente aún una recuperación”, aseveró.

El también miembro de la Canaical lamentó que al concluir 2020 el sector zapatero haya registrado una caída del 33% en su producción, de acuerdo a las cifras de la encuestas mensual de la industria manufacturera del INEGI.

“Los segmentos más afectados fueron el infantil, concretamente de piel, para niños fue muy afectado, con el 54% de caída;, de igual forma el calzado de piel para dama y caballero con afectaciones por encima del 45%”, confesó.

Ningún tipo de modelo de calzado se salvó de tener bajas el año pasado, siendo el de plástico y de uso industrial los que menos afectación tuvieron con el 12%.

“Caímos 90% en abril y mayo y de junio a comienzos de octubre pasado hubo recuperación; sin embargo octubre al final se estancó en un 30%, y luego ya cierre al cierre de año cayó un poco, así que no hay todavía una recuperación como la que vimos entre junio y julio”, recapituló

Apuntó que desde luego que un pronto regreso a clases sería “oxígeno” para aquellos fabricantes de zapato infantil, pero habrá que esperar el momento en que suceda, porque dependerá de cada estado y cada escuela.

“Desde la óptica económica sería completamente una buena noticia porque hay fábricas de zapatos infantil que ya cerraron y otras que están pensando hacer lo mismo, porque no hay ventas; se venden algunos pares para niños, pero no escolares”, dijo Gómez.

Antes de la aparición de la pandemia la producción de calzado infantil significaba entre un 10 y un 15% del total de la producción de zapato.

“De acuerdo a los 800 agremiados de la CICEG, el 10% ya cerró y cerca del 60 a 70% están trabajando al 50% de su capacidad”, finalizó.



