Alistan SAPICA con restricciones por pandemia

"¿Qué mensaje le daríamos a los empleados de la industria del calzado si cancelamos SAPICA? La respuesta a esta pregunta fue la razón por la que en pleno semáforo rojo los directivos de CICEG y SAPICA decidieron no quedarse cruzados de brazos y llevar cabo el evento, compartió Mauricio Battaglia James, vicepresidente del Salón de la Piel y del Calzado (SAPICA).

Explicó que no fue sencillo tomar esta determinación hace unas semanas en el momento de mayor incertidumbre en la pandemia del COVID-19 en México.

“El mercado nacional está viviendo una difícil etapa, muchos negocios en la fabricación, en la distribución y en la comercialización han sufrido los embates generados por el cierre de actividades en diversas partes del país, por el COVID-19, afortunadamente se está reactivando poco a poco el movimiento comercial”, dijo.

Durante la presentación de la edición 84, a realizarse del 9 al 11 de marzo, se utilizarán 18 mil metros cuadrados del Poliforum León, que tienen capacidad hasta para cinco mil personas; sin embargo el evento lo limitarán a mil 100 compradores y 280 expositores con la finalidad de reactivar la economía y conservar los empleos del sector más representativo de la ciudad de León.

Se aseguró que como en la segunda edición del 2020 se contarán con diversas acciones para implementar los protocolos de salud en los accesos, pasillos y stand de la feria del calzado.

“En estos momentos la salud de los mexicanos es prioridad, pero es precisamente para fortalecer la salud de la gente, que tenemos la necesidad de mantener los negocios activos como una estrategia primordial”.

Dijo estar convencido de que es el único camino para que la gente tenga recursos y, por ende, pueda afrontar esta pandemia, con mejores posibilidades.

“En SAPICA estamos convencidos de que somos un motor para la reactivación económica del sector en favor de los empleos y el bienestar de las miles de familias que dependen de la industria, pero también de los sectores comerciales y de servicios de una ciudad que necesita mantenerse activa”, aseveró.

“Esta edición de SAPICA no será la excepción. Llevar a cabo el evento es muestra de la colaboración y el compromiso de todos, no sólo de los expositores y los compradores de la industria, sino también de los restaurantes, de los hoteles, de las empresas de servicios, de la ciudad”, finalizó.

En el evento participaron representantes del sector turismo, turismo de reuniones y economía que coincidieron en que confían que la realización de SAPICA el próximo mes sea el parteaguas para que regresen una serie de congresos y exposiciones a la ciudad.

Alfredo Padilla Villalpando, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), dijo que el panorama aún no es del todo claro, pero que definitivamente entre las opciones no está quedarse cruzados de brazos.

“El escenario en el mercado nacional nos provoca muchos retos y desafíos en materia de salud y economía, nueva realidad y normativas que debemos enfrentar porque seguimos siendo el motor económico de León, San Francisco y Purísima”.

Con la opción de SAPICA virtual buscarán que por esa vía también los participantes hagan negocios, escuchen conferencias y sean parte de las novedades como el Pabellón del ecommerce y el Pabellón de Tendencias que se logrará gracias a una alianza con la Apimex.

Respecto a compradores importantes, esperan que la presencia ocho de los comercializadores más grandes de México, mientras que en clientes internacionales están asegurando la visita de 25 marcas, principalmente de Estados Unidos y Centroamérica.



