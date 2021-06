Apoyará Estado a empresas

A partir del próximo 6 de julio, Fondos Guanajuato comenzará a recibir a los empresarios que estén interesados en obtener una prórroga, anticipó Juan Antonio Guzmán Acosta, director de la institución financiera gubernamental.

El funcionario explicó que aunque no hay un plazo de gracia general, están en posibilidad de reestructurar a quienes tengan problemas de pago y que se hará en otras condiciones, no con las que fueron otorgados los créditos inicialmente.

Guzmán precisó qué de momento están diseñando las reglas de operación.

Entre los elementos tomarán en cuenta es que sea un negocio vivo, que esté en capacidad de recuperarse y que exhiban las garantías que pidan.

Técnicamente es una reestructura de aquellos créditos que no pudieron pagarse”, reiteró.

En la entidad siete mil 023 empresarios que tienen un adeudo con Fondos Guanajuato deberán comenzar a pagar mañana; sin embargo, varios de ellos piden aplazar más el tiempo.

Tras el anuncio de prórroga en casos específicos que el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dio la semana pasada; líderes empresariales de la entidad coincidieron en que es momento de que los agremiados que puedan comenzar a pagar, lo hagan, pues es clave cumplir con los tiempos acordados, en beneficio de todos.

El líder empresarial detalló que existen algunos sectores a los que se les ha complicado recuperarse por temas de inflación y falta de trabajo.

Que se analice caso por caso para evitar que se aprovechen y caer en una cultura de no pago”, explicó.

Reconoció que los empresarios saben cumplir con las obligaciones porque estos proyectos sirven para seguir reactivando la economía.

Anticipó que es posible que menos de la mitad de los créditos entregados lleguen a requerir aplazar el pago.

Tenemos que ser muy puntuales en revisar la justificación, los que realmente lo necesiten. Que no se piense que nada más estamos esperando a que nos den”, finalizó.

Hoteleros

Algunos de los empresarios del sector hotelero buscarán un acercamiento para solicitar una prórroga de pago, reconoció Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León (AMHML).

Explicó que el sector servicios ha sido uno de los más golpeados en la economía debido a la pandemia por el COVID; como industria tuvieron un acercamiento con el director de Fondos Guanajuato.

Muchos de nuestros compañeros están todavía muy lesionados en su economía interna y no han alcanzado para llegar al punto de equilibrio y solventar los gastos fijos”, dijo.

De los 75 afiliados el 15% calificaron para recibir un préstamo emergente por parte de Fondos Guanajuato, pero se debe analizar cada caso, dijo.

Multisectores

Los créditos se deben pagar, obviamente hay sectores que siguen afectados a diferencia de otros; está bien que se vea de manera individual dependiendo del servicio y la situación, señaló Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León.

En Coparmex 25 afiliados solicitaron crédito y 11 de éstos fueron aceptados. Precisó que los empresarios en lo individual deberán acercarse a consultar su caso.

Los negocios ya no están como al principio de la pandemia, los que están regresando al dinamismo tendrán que hacer el esfuerzo de pagar, seguir con el acuerdo inicial. No se vale que los que ya puedan pagar, digan que no pueden”, añadió.