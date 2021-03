Arriesgan adultos mayores su salud... por necesidad

León, Gto.- Dejar de trabajar no es una opción para Cristian Medina Martínez de 64 años.

La necesidad de recibir sus 2 mil a 3 mil pesos promedios a la semana lo obliga a continuar con su labor de albañilería a andar en el transporte público, y seguir su vida casi de forma normal a pesar de la contingencia sanitaria.

Al igual que Cristian en Guanajuato 231 mil personas mayores de 60 años deben continuar con su vida laboral enfrentándose todos los días a un posible contagio, las necesidades no esperan y la cuarentena cumplió su primer año.

El 9% de la población económicamente activa en el Estado está conformada por el grupo de adultos mayores de 60 años, hasta el cierre del 2020. Así lo refiere la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por Inegi.

Una tercera parte de las personas ocupadas mayores de 60 años recibieron en el 2020 hasta un salario mínimo. Esto significa que al mes recibían menos de 4 mil pesos al mes; considerando que el año pasado el salario mínimo era de 123 pesos.

No tiene miedo

Al dedicarse a la albañilería Cristian Medina Martíenez reconoce que la pandemia no lo puede detener, su oficio lo obliga a trasladarse a diario en camión a la obra donde lo contraten “de la vacuna ni hablar, todavía no llega (a León)”.

El sector de la construcción fue de las pocas industrias que se declararon como esenciales en la pandemia dentro del semáforo de reactivación económica.

Mantenerse trabajando no es opcional, señaló el trabajador, mensualmente debe seguir absorbiendo el pago de luz, agua, teléfono y gas en su casa ubicada en la colonia Periodistas Mexicanos. Tan solo en eso se generan muchos gastos, explicó. Su esposa se dedica al hogar, junto con ellos vive una de sus hijas que es soltera, como ya trabaja no les genera gastos adicionales.

Este hombre de 64 años se reconoce como mil usos en lo que a oficios se refiere, fue chofer de trailers y camiones, hubo un tiempo que trabajó como barrendero en la presidencia municipal. Por 16 años fue tortillero, en la actualidad es albañil y anticipó que lo seguirá siendo lo que le resta de vida.

Al preguntarle por los riesgos de un contagio de Covid por andar en la calle, señaló que no tiene miedo al covid. “Lo que hago es protegerme con el cubrebocas, y tomar distancia es todo; de que nos puede pegar, nos puede pegar, estamos en ese peligro”. reconoció.

