Beneficia outsourcing a industria automotriz

León, Gto.- Un aproximado de 100 mil personas están en riesgo de perder su empleo en Guanajuato con la entrada de la reforma del outsourcing.

Dentro de los resultados del censo 2019-2020 había 97 mil 897 personas ocupadas que no dependían de la razón social en la que trabajaban. Esto de acuerdo con los Censos Económicos realizados por INEGI.

Para el sector automotriz la modificación fue algo muy positivo de como estaba planteado a cómo se modificó, explicó Rolando Alaniz Rosales, presidente del Cluster Automotriz de Guanajuato (Claugto).

“Es una reforma que atiende los intereses de los trabajadores y también fomenta la inversión en el sector automotriz”.

Detalló que la industria utiliza tres esquemas que se verán afectados por el cambio, empresas que tienen operando dentro a otras firmas por un tema de suministro.

Otra figura es el insourcing, compañías filiales que pertenecen al mismo grupo. Así como la maquila que se ha utilizado como país para la atracción de inversiones.

Los tres se ven afectados, la ley da tiempo para poder transformarse en los próximos meses.

“Nos va a beneficiar a todos, hay una tarea que atender. Lamentablemente el outsourcing fue desvirtuado por el abuso para evadir la responsabilidad”, dijo.

Alaniz destacó que el sector salió fortalecido porque la ley no topaba la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) la industria automotriz cumple, solo necesitan tiempo para replantearse de manera interna.

“El que va por la derecha no va a batallar, el que queda expuesto es el que abusó de esa herramienta”, finalizó.

Están preparados

Los empresarios del sector proveedor están preparados ya que en su mayoría el outsourcing no es una figura que utilicen.

Señaló Guillermo Romero Pacheco, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex).

Las curtidurías, fabricantes de textiles y químicos al ser menos intensivas en empleo tienen a sus colaboradores de planta. Los servicios de outsourcing son de temas especializados no es algo que vaya a causar desequilibrio.

Explicó que la reforma tuvo participación empresarial, logrando que este figura se quedará para actividades no esenciales, por ejemplo el servicio de limpieza en una planta.

Otra de las modalidades en las que se podrá aplicar son los servicios técnicos especializados, todo lo demás se elimina.

Romero Pacheco dijo que una de las preocupaciones es que quite flexibilidad al mercado laboral en momento de crisis, que no provoca mayor informalidad.

“En sectores que se utilizó mucho es dónde se verán más cambios, entre mayo y agosto se harán los ajustes”, finalizó.

Revisan modificaciones

En contraste, el sector construcción de Guanajuato está revisando cómo deben aplicar las modificaciones del outsourcing, ya que en esta industria todo está relacionado con la actividad principal.

Enrique Aranda Anaya, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guanajuato señaló que todo lo manejaron basado en empresas maquiladoras.

Todavía no sabemos cómo vienen los reglamentos y cómo pueden afectar, a nivel nacional en la Cámara se están haciendo el análisis.

“Nosotros no fuimos una rama industrial que nos invitaran a las discusiones”, señaló.

La industria de la construcción tiene muchas especialidades que se manejan bajo subcontratos, es rara la empresa que tenga en su totalidad las especialidades en la planta de empleados.

Cada una de las ramas involucradas en la construcción se convierte en especialidad, la gama es muy alta y no vamos a tener una plantilla de trabajo permanente.

“Nosotros no dejamos de pagar impuestos por contratar a especialistas, nuestro principal objetivo es ejecutar la obra”, dijo.

Cambios del outsourcing

A partir de agosto la figura del outsourcing desaparece, la modificación señala que deberá usarse únicamente para los servicios que no son esenciales dentro de las empresas.

Las compañías estarán obligadas a regular y hacerse responsable para que los trabajadores subcontratados pasen a la nómina real.

Se prohíbe la subcontratación de personal, en caso de ser necesario se podrá realizar la subcontratación, pero tendrá un límite y se deberá avisar a Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Existirá una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento con el trabajador, además de crear dos modalidades en el reparto de utilidades, para evitar que el patrón omita esta prestación.