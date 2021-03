Buscan ayudar a cantineros

A partir de abril las cantinas podrán cambiar su licencia, con esta modificación un semáforo rojo difícilmente los cerraría nuevamente.

El canje les permitirá no estar sujetos a la nomenclatura de las cantinas, explicó Javier Quiroga López, presidente de la Red Estatal de Restaurantes, Bares y Cantinas.

En el sector que representa tienen más de veinte años, cuando adquirieron su licencia de alcohol no había la clasificación de restaurantes solo cantinas.

Al inicio de la pandemia se les clasificó como no esenciales, Quiroga López lo consideró como un error de la autoridad Federal.

“Fuimos victimizados por considerarlos punto de contagio, para efectos del servicio somos como restaurantes, el menú que manejan las cantinas incluyen al menos diez platillos diarios”.

El año pasado se modificó la ley de alcoholes que los regulaba, actualmente se rigen bajo la Ley de Bebidas Alcohólicas, en ella se les da una nueva clasificación en la que solo se consideran cuatro tipos de licencias, cuando antes había 21 tipos.

Con este cambio se unifican los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas de alto contenido, ahí entran todos, restaurantes, cantinas y bares. “Esto nos va a permitir ya no estar sujetos a la restricción del semáforo”, precisó el empresario.

La modificación entró en vigor en septiembre del 2020, mientras se hacen las adecuaciones entrará en vigor a partir de abril de este año. Con esta modificación un semáforo rojo difícilmente los cerraría por completo.

El cambio de licencia es gratuito, lo que genera cobro es el refrendo de la licencia que hasta el año pasado tenía un valor de 6 mil pesos. Quiroga López precisó que se hizo la petición al Gobernador del Estado para poder pagarla de forma diferida y se les autorizó.

Semáforo amarillo

Con relación al cambio de semáforo en la activación económica a amarillo Javier Quiroga López precisó que no le llamarían recuperación, ya que será muy difícil después de un año de estar cerrados.

A partir del cambio de semáforo la expectativa es crecer al 50% para lograr el punto de equilibrio para que los gastos salgan del propio establecimiento que se logra con el 60% de los ingresos y lograr pagar trabajadores,insumos y servicios.

La temporada de Semana Santa regularmente es buena, pero se debe ser cuidadoso para evitar estar en riesgo de cierre, el sector no podría resistir económicamente regresar a un semáforo rojo, advirtió.

Al inicio de la pandemia eran mil 500 establecimientos afiliados en el estado, al cierre del 2020 se perdieron 522 negocios de este giro.