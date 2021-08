CCEL pide a empleados tener cuidado con falsas promesas de sindicatos.

Leon, Guanajuato. Los trabajadores no deben dejarse sorprender con falsos llamados de sirenas de los sindicatos que les prometen mejores salarios.

Esta fue la recomendación de Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

En Guanajuato el sindicalismo nunca ha sido un problema”, refirió.

El líder empresarial destacó que lo mejor que se puede tener en los centros de trabajo es una relación laboral sana, el conocimiento del empresario con su talento humano.

Hay que cuidar la competitividad pero no basado en salarios bajos, buscar sueldos competitivos sin sacrificar al trabajador”, señaló.

González García reconoció que todo México se oferta una mano de obra barata, Guanajuato no es la excepción, aunque refirió que la zona industrial del estado tiene mejores salarios, pero se debe apostar a la capacitación.

Actualmente el departamento de relaciones laborales juega un papel muy importante, debe estar cerca de los colaboradores y atender las necesidades.

Previamente se dijo que Napoleón Gómez Urrutía estaría detrás del movimiento que recientemente desbancó al sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la planta de General Motors en Silao.

Respecto a esto el líder empresarial explicó que Gómez Urrutía está formando su propio sindicato y quiere fortalecerlo. “Seguramente es uno de los actores importantes”.



Hay que cuidar la competitividad pero no basado en salarios bajos, buscar sueldos competitivos sin sacrificar al trabajador.” Luis Gerardo González García, presidente del CCE León.

Ven llamada de atención: ‘Se fue un sindicato importante’

No podemos decir que no pasó nada, claro que sí pasó, se fue un sindicato importante y esperemos que logremos recuperar la confianza algún día”, refirió el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, el diputado Hugo Varela Flores.

Reconoció que los resultados de la consulta que se realizó en General Motors relacionada con la legitimación del Contrato Colectivo del sindicato "Miguel Trujillo López" son una llamada de atención importante para la organización.

Recordó que la CTM en Guanajuato no tuvo intervención en el tema, ya que el contrato estaba vinculado con un sindicato nacional, el cual es dirigido por el ex senador priísta Tereso Medina.

El trabajo que hizo durante muchos años fue muy importante y muy digno, ahí están los números, pero vuelvo a repetir, nosotros en este momento lo que queremos es dejar muy claro que lo único que perseguimos fue que se respetar la voluntad de la gente…por nuestra parte vamos a respetar a carta cabal lo que los trabajadores decidan, nosotros no estamos presionando a nadie de ninguna forma”, subrayó.

Varela Flores dijo que no ha tenido comunicación con el líder sindical Tereso Medina y reiteró que en Guanajuato no se han tomado acciones legales de nada respecto a la decisión, pues no es un asunto de su competencia.

Yo en lo personal no estoy haciendo absolutamente nada, si ahí hay algunos grupos y serán ellos lo que defina…la CTM de Guanajuato no tenía el contrato sino un sindicato nacional y yo no he tenido contacto con ellos”, subrayó.

El diputado también dijo desconocer las razones por las que los trabajadores determinaron ya no refrendar su contrato con el sindicato cetemista, aunque consideró que el sindicalismo está tomando fuerza y seguirá incrementando su presencia.

Detalló que en Guanajuato la CTM tiene el 90% de los contratos colectivos con trabajadores principalmente de la industria automotriz y aseguró que de esos se han legitimado hasta el 80%.

(Yajaira Gasca/ygasca@am.com.mx)

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos