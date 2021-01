COVID: Empresa de Irapuato comercializa y dona pruebas, Guanajuato no se ha interesado

León, Guanajuato.- La empresa irapuatense T4 Oligo ha comercializado y donado un millón 800 mil pruebas para detectar COVID-19 en México y el extranjero; pero Guanajuato no se ha interesado.

En entrevista con Octavio García González, director de la empresa de investigación irapuatense, explicó que desde marzo pasado han desarrollado 4 diferentes tipos de pruebas con costos que oscilan en 200 pesos en laboratorios, y está a unos días de presentar la quinta prueba que detectará Covid-19 e influenza por $120 a proveedores.

Comentó que en ocasiones ha compartido a diferentes autoridades del gobierno de Guanajuato sobre hacer alianza para su comercialización, e incluso donación, la semana pasada coincidió con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en un evento de Marca Guanajuato.

Ahí el mandatario se mostró sorprendido de que en los intentos del investigador, no haya recibido respuesta, sin embargo hasta ahora tampoco ha tenido ninguna de su parte.

La donación de 5 mil pruebas que tenía considerada para Guanajuato ahora será para Ocosingo, Chiapas.

Son muchas pruebas vendidas, a los 31 estados de México. Guanajuato es el único que no nos compró. Y no solamente no compró, sino que no recibimos respuesta de la donación en la etapa más crítica y hace una semana y nuevamente no ha existido respuesta. Así que las hemos donado a otros estados de México, especialmente a grupos vulnerables como comunidades pobres que requieren pruebas”.