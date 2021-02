Tiene industrial del calzado pérdidas millonarias en 2020 por COVID

León, Guanajuato.- La industria del calzado sigue con pérdidas.

Mientras que el sector en general tuvo una caída del 34%, fabricantes de zapatos infantiles y de vestir tuvieron una baja de hasta el 50% durante el 2020, y el panorama luce igual de complicado para el primer trimestre de este año.

En México el sector ha perdido 25 mil empleos, mientras en Guanajuato sumaron de febrero a diciembre 14 mil 443 personas, de acuerdo al Inegi.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Ciceg, mencionó que tuvieron semanas de recuperación, sin embargo al llegar octubre nuevamente comenzó a desacelerar y con el cierre de tiendas de sus clientes en ciudad de México y Puebla la producción nuevamente se estancó.

Explicó que el comercio de la Ciudad de México representa las ventas del 30% hasta el 50% de un buen número de productores de calzado guanajuatense.

Por esa razón presentamos un desplegado en alianza con el sector textil y vestir en donde exhortamos a las autoridades a que permitan la apertura del comercio formal, porque entendemos la situación de salud, pero lo que no entendemos es cómo cierras al comercio formal que cumple con todos los protocolos y dejas de forma libre al informal que no los cumple. No, no pedimos que los cierren a ellos, pero sí que los regulen de la misma forma”.