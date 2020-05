Cambiará pandemia a plazas comerciales

León.- El regreso de las plazas comerciales simplemente no volverá ser igual en León. Julieta García Nava, vicepresidenta de Centros Comerciales de la Canaco en León, compartió que las pérdidas en las 14 plazas comerciales existentes en la ciudad son incontables; porque además habría que sumar los posibles despidos y los no regresos de algunas marcas.

Contó que a más de un mes y medio que comenzaron a cerrar sus puertas los centros comerciales en León, para muchos ha sido difícil seguir teniendo que pagar sueldos, renta, mantenimiento y servicios básicos como agua y luz.

El mantenimiento sigue porque al final de cuentas la plaza continúa pagando a la gente de seguridad, de limpieza. La renta habrá algunos casos que puedan negociar, las cuotas del Seguro Social, y los empleados entre más tiempo pasa más difícil es para el propietario seguir pagando, y no porque no quiera sino que no tiene entradas y tiene que sacar de su bolsillo, que por ahora no recibe ganancias”.