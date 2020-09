Capacitan a mujeres para emplearse o emprender

Con el proyecto Ven Inspírate Vende capacitan a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

En México la tasa de participación laboral femenina es de 44.3%, cuando en América Latina y el Caribe es de 51.3%.

Desde agosto de 2016 a la fecha han concluido sus cursos 57 mil mujeres.



CDMX.- Con financiamiento empresarial, la organización The Trust for Americas apuesta a la capacitación de mujeres en condiciones vulnerables para mejorar su desarrollo económico.

A través del proyecto Ven Inspírate Vende (VIVE), se ofrece cursos gratuitos para que las mujeres, principalmente en condiciones de vulnerabilidad, como pobreza, vivir en refugios por ser desplazadas por violencia en sus hogares o por la presencia del narcotráfico, entre otras, puedan adquirir habilidades que les permitan emplearse o emprender.

Una de las razones por las cuales las mujeres del País no consiguen un salario propio es por el poco acceso a la educación formal y falta de habilidades sobre emprendimiento, liderazgo y mercadeo, destacó Klaudia González, coordinadora nacional de proyecto.

La pobreza en México tiene cara de mujer y esto obedece a que hay una falta de acceso a la educación formal", afirmó González.

En México, la tasa de participación laboral femenina es de 44.3%, cuando en la región América Latina y el Caribe es de 51.3%. Incluso países como Colombia la rebasan, pues es de 53%, de acuerdo con la CEPAL.

Ante ello, The Trust for the Americas, afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha impulsado esta iniciativa.

En una encuesta realizada en 2020, al llegar a VIVE el 30% de las mujeres reportaron ganar menos de mil 323 pesos, pero concluido el curso sólo el 13% reportó ganar la misma cantidad; 30% ganó entre mil 400 y 4 mil pesos; 47% dice ganar más de 4 mil pesos y 10% optó por no declarar su ingreso.

Desde agosto de 2016, que fue cuando empezó el proyecto, a la fecha han concluido sus cursos 57 mil mujeres, resaltó González.

Aunque el principal público objetivo son las mujeres, también se han inscrito hombres, ya sea por iniciativa propia o porque tienen que acompañar a las mujeres, en algunos casos como medida de seguridad pues deben recorrer largos caminos pero en otros porque existe la costumbre de salir de casa acompañada de un hombre, por lo que han sido 15 mil hombres quienes han sido parte del proyecto.

Ahora los cursos se dan de manera virtual, lo cual permitió expandir los cursos a otros países del continente como Colombia, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana.

