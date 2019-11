¿Con diabetes? Emprendedores guanajuatenses ofrecen productos saludables

León.- En Guanajuato 13 mil 875 personas fueron diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II el año pasado.

Este padecimiento ocupó el número 12 de las 20 causas de enfermedad en el Estado, dentro del anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud.

Con esta realidad, emprendedores guanajuatenses crearon productos saludables para quienes no pueden o no desean ingerir azúcar.

Hornean pan orgánico y sabroso

La decisión de dejar de consumir productos procesados llevó a María Luisa Zúñiga y Rodríguez a cocinar su propio pan, hace cuatro años.

El éxito de su receta le permitió que se convirtiera en negocio “La hogaza de Lu”.

Su objetivo fue desarrollar una opción sana de panadería. El producto que hornea no lleva conservadores ni productos animales como huevo o leche, tampoco mantequilla; los sustituye con otros ingredientes naturales.

Ella y su esposo, Juan Saldívar Esparza, producen 200 piezas al día, y lo distribuyen principalmente en las universidades de León.

La pareja hornea pan de barra, conchas, roles de canela, además de galleta libre de azúcar elaborada con harina de almendra y arroz, endulzada ligeramente con miel de agave.

María Luisa platicó que trata de que su familia coma sano, y ella cocina todos los alimentos.

Crean cajeta sin azúcar

A solicitud de sus clientes la marca de cajeta La Delicia desarrolló hace tres años una línea sin azúcar.

José Guadalupe Ávila Valdez, propietario de la marca, destacó que hace siete años inició su negocio de cajeta tradicional.

Pero sus clientes pedían opciones más saludables para quienes buscan reducir el consumo de azúcar, así que desarrollaron varios productos sin este ingrediente.

El azúcar es sustituido por productos naturales, y la mejor opción es la miel de maple.

De momento el consumo es reducido, esta línea representa el 10% de su producción.

Evita restaurante uso de productos procesados

Crear platillos convencionales como hamburguesas o chilaquiles en su versión más sana es la propuesta del restaurante de Well so Well, instalado en León.

El nutriólogo Israel Fernández Medina colabora con Mariana Villarreal en el restaurante que ofrece comida tradicional en su versión más sana.

Hace dos años Mariana Villarreal y su socia Isela Michel desarrollaron el concept. Los platillos se cocinan con sal del Himalaya, vegetales orgánicos y frutas de temporada y preferentemente con productos no procesados.

Tratamos de regresar a las raíces de la cocina antes de la industrialización”, explicó.

La carta es de 40 platillos e incluye postres endulzados con “fruta del monje”, aptos para personas diabéticas.

En el restaurante colaboran 10 personas, y ocho trabajan en un laboratorio en el que desarrollaron una línea de jugos elaborados en prensa fría, lo que evita la oxidación de la fruta.